بازیکنان بارسلونا در دیدار با مالاگا چه نمره ای گرفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا در نیوکمپ با زدن یک گل مالاگا را پشت سر گذاشت. سایت «اسپورت» به هر یک از بازیکنان این تیم امتیازی برای این بازی داده است. به نظر می‌رسد هیچ یک از ستاره‌های بارسلون در سطح ستاره ظاهر نشدند.

کلودو براوو ۵؛ کار زیادی برای انجام دادن نداشت، اما نزدیک بود از ضربه ۵۰ یاردی حوآنکا گل بخورد.

سرگی روبرتو ۶؛ به پرتحرکی بازی در برابر اتلتیکو که هفته پیش برگزار شد نبود ، اما می‌شد وقتی به او در گوش نیاز بود، رویش حساب کرد.

خاویر ماسکرانو ۷؛ نزدیک بود ۱۴۱ بازی بدون زدن گل در لالیگا را به پایان برساند، اما ضربه سرش به تیرک خورد. چند تکل خوب هم زد.

توماس ورمالن ۸؛ همان قدر که دوست داشتیم در دفاع قدرتمند بود. این بلژیکی بالاخره دارد از بازی کردنش در نیو کمپ لذت می‌برد.

جوردی آلبا ۷؛ بارسلونا با داشتن او در تیم خیلی بهتر است. جای او واقعا در سوپر کاپ اسپانیا خالی بود.

سرخیو بوسکتز ۶؛ با توجه به کم‌جرات بودن مالاگا، تاثیر او به عنوان یک مدافع میانی محدود بود. توپ را خوب حرکت داد و شوتی هم زد که کامنی آن را گرفت.

ایوان راکیتیچ ۵؛ در موقعیت حمله‌ کار خاصی نکرد اما کار اشتباهی هم نکرد.

آندرس اینیستا ۷؛ دو فرار فوق‌العاده نزدیک بود به بارسلونا کمک بزرگی بکند، اما پایان ضعیف از فورواردها نتیجه را مساوی نگه داشت.

لیونل مسی ۷؛ بعضی مواقع به نظر می‌رسید در نبرد با کامنی است که البته دروازه‌بان برنده شد و در نیمه دوم چهار بار جلوی گل‌زنی این آرژانتینی را گرفت.

لویی سوآرز ۶؛ گل زد اما داور رای داد که روی آنگلری خطا کرده. همان مدافع در محوطه جریمه رویش خطا کرد اما پنالتی گرفته نشد.

نیمار ۷؛ بازی را با قدرت شروع کرد اما با رسیدن نیمه خسته شده بود. نسبت به اولین بازی‌اش بعد از بازگشت خوب بازی کرد.

تعویضی‌ها

رافینیا ۷؛ با خودش انرژی و ایده‌های جدیدی آورد که بازیکنی که او جایش را گرفت - راکیتیچ - در این بازی از آن‌ها برخوردار نبود.