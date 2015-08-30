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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۲۰

«ترین‌»های دولت از نگاه مجلسی‌ها

«ترین‌»های دولت از نگاه مجلسی‌ها

هفته دولت از جمله گرامیداشت‌ها و زمان مناسبی است برای نگاه به دولت از بیرون، آن هم توسط ناظران قانونی دولت یعنی مجلسی‌ها. به سراغ چند تن از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رفته و از آنان پرسیدیم.

خبرگزاری «ایسنا» نوشت: در میان این نمایندگان، چهره‌هایی از حامیان پر و پا قرص دولت گرفته تا منتقدان دو آتشه، به اظهار نظر پرداخته‌اند. پاسخ نمایندگان و سوالاتی که در مواردی در تنظیم گزارش از پاسخ‌های داده شده الهام گرفته را در زیر می‌خوانید:

 

۱- سیاست‌مدارترین و زیرک‌ترین عضو و وزیر هیات دولت چه کسی است؟

احمدرضا دستغیب (عضو هیات رییسه مجلس): محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت

 

۲- سخنورترین و خوش‌بیان ترین وزیر هیات دولت کیست؟

کاظم جلالی( رییس مرکز پژوهش‌های مجلس): محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه

 

۳- اقتصادی‌ترین و کم هزینه‌ترین وزیر این دولت (از نظر رعایت احتیاط‌های مالی) چه کسی است؟

غلامرضا تاجگردون (رییس کمیسیون برنامه و بودجه): بیژن زنگنه وزیر نفت

 

۴- شیک‌ترین و آراسته‌ترین عضو کابینه دهم چه کسی است؟

محمدرضا تابش (نماینده اصلاح‌طلب مجلس): محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی

 

۵-پرکارترین و فعال‌ترین شخصیت دولت یا وزیر کابینه کیست؟

احمد توکلی(عضو کمیسیون برنامه و بودجه): محمد‌جواد ظریف وزیر امور خارجه

 

۶- ساده‌ترین چهره دولت دهم چه کسی است؟

علیرضا محجوب (رییس فراکسیون کارگری مجلس): علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

 

۷- مقید‌ترین و مذهبی‌ترین شخصیت یا مدیر دولت دهم چه کسی است؟

حجت‌الاسلام سالک (رئیس کمیسیون فرهنگی): علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد

 

۸- قانونمندترین و منظم ترین وزیر دولت دهم را که می‌دانید؟

الله‌یار ملکشاهی (رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس): مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری

 

۹- دست و دل‌بازترین و بخشنده‌ترین وزیر دولت کیست؟

عبدالرضا عزیزی(رییس کمیسیون اجتماعی مجلس): رحمانی‌فضلی وزیر کشور

 

۱۰- پرانرژی‌ترین وزیر کابینه دهم از نظر شما چه کسی است؟

امیری‌خامکانی (‌سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس): بیژن زنگنه وزیر نفت

 

۱۱-شادترین و خوش برخوردترین چهره این دولت کیست؟

عابد فتاحی (عضو کمیسیون بهداشت مجلس): علی فانی وزیر آموزش و پرورش

 

۱۲- پولدارترین اعضای کابینه دهم چه کسانی هستند؟

حمیدرضا فولادگر (رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی): نعمت زاده وزیر صنعت، معدن، تجارت - قاضی‌زاده

 

۱۳- پرچالش‌ترین وزیر را که می‌دانید؟

مسعود پزشکیان (وزیر بهداشت دولت اصلاحات): قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان

 

۱۴- منظم‌ترین عضو کابینه دهم کیست؟

ایرج ندیمی (عضو کمیسیون اقتصادی): محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون رییس‌جمهور

 

۱۵-تبلیغاتی‌ترین و پر سر و صداترین عضو کابینه دهم را که می‌دانید؟

محمدرضا تابش (رییس فراکسیون محیط‌ زیست مجلس): محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون رییس‌جمهور

 

۱۶- با سوادترین و دانشمندترین عضو دولت دهم کیست؟

فیاضی (سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات): صالحی امیری رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

 

۱۷- طنازترین چهره کابینه دهم کیست؟

حمید رسایی (عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس):حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور

 

۱۸- افتاده‌ترین و سربه زیرترین چهره دولت دهم را معرفی کنید؟

بیژن نوباوه (عضو کمیسیون فرهنگی): علی فانی وزیر آموزش و پرورش

 

۱۹- صریح‌ترین وزیر دولت را که می دانید؟

علی ایرانپور (عضو کمیسیون کشاورزی): عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی

 

۲۰- مردمی‌ترین وزیر کابینه کیست؟

محمد دامادی (عضو کمیسیون عمران):‌ علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی

 

۲۱- پاسخگوترین وزیر کابینه دهم کیست؟

حسن کامران (عضو کمیسیون امنیت‌ملی مجلس): سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات و گودرزی وزیر ورزش و جوانان

 

۲۲- با برنامه ترین و خوش‌ذوق ترین عضو کابینه دهم کیست؟

عباس رجایی (رییس کمیسیون کشاورزی):‌قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان

 

۲۳- پرکارترین عضو کابینه دهم کیست؟

امیرخجسته (رییس کمیسیون امور داخلی و شوراها):قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان

کد مطلب 2899164

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