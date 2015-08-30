هفته دولت از جمله گرامیداشت‌ها و زمان مناسبی است برای نگاه به دولت از بیرون، آن هم توسط ناظران قانونی دولت یعنی مجلسی‌ها. به سراغ چند تن از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رفته و از آنان پرسیدیم.