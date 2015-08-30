خبرگزاری «ایسنا» نوشت: در میان این نمایندگان، چهرههایی از حامیان پر و پا قرص دولت گرفته تا منتقدان دو آتشه، به اظهار نظر پرداختهاند. پاسخ نمایندگان و سوالاتی که در مواردی در تنظیم گزارش از پاسخهای داده شده الهام گرفته را در زیر میخوانید:
۱- سیاستمدارترین و زیرکترین عضو و وزیر هیات دولت چه کسی است؟
احمدرضا دستغیب (عضو هیات رییسه مجلس): محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت
۲- سخنورترین و خوشبیان ترین وزیر هیات دولت کیست؟
کاظم جلالی( رییس مرکز پژوهشهای مجلس): محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
۳- اقتصادیترین و کم هزینهترین وزیر این دولت (از نظر رعایت احتیاطهای مالی) چه کسی است؟
غلامرضا تاجگردون (رییس کمیسیون برنامه و بودجه): بیژن زنگنه وزیر نفت
۴- شیکترین و آراستهترین عضو کابینه دهم چه کسی است؟
محمدرضا تابش (نماینده اصلاحطلب مجلس): محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی
۵-پرکارترین و فعالترین شخصیت دولت یا وزیر کابینه کیست؟
احمد توکلی(عضو کمیسیون برنامه و بودجه): محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
۶- سادهترین چهره دولت دهم چه کسی است؟
علیرضا محجوب (رییس فراکسیون کارگری مجلس): علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی
۷- مقیدترین و مذهبیترین شخصیت یا مدیر دولت دهم چه کسی است؟
حجتالاسلام سالک (رئیس کمیسیون فرهنگی): علی طیبنیا وزیر اقتصاد
۸- قانونمندترین و منظم ترین وزیر دولت دهم را که میدانید؟
اللهیار ملکشاهی (رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس): مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری
۹- دست و دلبازترین و بخشندهترین وزیر دولت کیست؟
عبدالرضا عزیزی(رییس کمیسیون اجتماعی مجلس): رحمانیفضلی وزیر کشور
۱۰- پرانرژیترین وزیر کابینه دهم از نظر شما چه کسی است؟
امیریخامکانی (سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس): بیژن زنگنه وزیر نفت
۱۱-شادترین و خوش برخوردترین چهره این دولت کیست؟
عابد فتاحی (عضو کمیسیون بهداشت مجلس): علی فانی وزیر آموزش و پرورش
۱۲- پولدارترین اعضای کابینه دهم چه کسانی هستند؟
حمیدرضا فولادگر (رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی): نعمت زاده وزیر صنعت، معدن، تجارت - قاضیزاده
۱۳- پرچالشترین وزیر را که میدانید؟
مسعود پزشکیان (وزیر بهداشت دولت اصلاحات): قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان
۱۴- منظمترین عضو کابینه دهم کیست؟
ایرج ندیمی (عضو کمیسیون اقتصادی): محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون رییسجمهور
۱۵-تبلیغاتیترین و پر سر و صداترین عضو کابینه دهم را که میدانید؟
محمدرضا تابش (رییس فراکسیون محیط زیست مجلس): محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون رییسجمهور
۱۶- با سوادترین و دانشمندترین عضو دولت دهم کیست؟
فیاضی (سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات): صالحی امیری رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
۱۷- طنازترین چهره کابینه دهم کیست؟
حمید رسایی (عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس):حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیسجمهور
۱۸- افتادهترین و سربه زیرترین چهره دولت دهم را معرفی کنید؟
بیژن نوباوه (عضو کمیسیون فرهنگی): علی فانی وزیر آموزش و پرورش
۱۹- صریحترین وزیر دولت را که می دانید؟
علی ایرانپور (عضو کمیسیون کشاورزی): عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی
۲۰- مردمیترین وزیر کابینه کیست؟
محمد دامادی (عضو کمیسیون عمران): علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی
۲۱- پاسخگوترین وزیر کابینه دهم کیست؟
حسن کامران (عضو کمیسیون امنیتملی مجلس): سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات و گودرزی وزیر ورزش و جوانان
۲۲- با برنامه ترین و خوشذوق ترین عضو کابینه دهم کیست؟
عباس رجایی (رییس کمیسیون کشاورزی):قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان
۲۳- پرکارترین عضو کابینه دهم کیست؟
امیرخجسته (رییس کمیسیون امور داخلی و شوراها):قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان
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