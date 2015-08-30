بیانیه جمعی از هنرمندان در اعتراض به تخریب میراث جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، با شدت گرفتن غارت و تخریب بخش هایی از محوطه باستانی پالمیرا (متعلق به هزاره دوم قبل از میلاد) برای نخستین بار گروهی از هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ ایران دست به انتشار بیانیه اعتراضی زده اند. این بیانیه تحت عنوان « آنتی- داعش ؛همبستگی هنرمندان در اعتراض به تخریب میراث باستانی بشری» ،سندی خواهد بود بر نگرانی گروهی از فعالان فرهنگ و هنر ایران.

در بخشی از متن بیانیه جمعی از هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ در اعتراض به تخریب اماکن باستانی سوریه و عراق توسط داعش آمده است:

امروز عزم راسخ داعش برای نابود کردن بقایای نخستین تمدن های بشری در بین النهرین، خط تفکیک آن از سایر مردم کشان و جانیان جهان است، سماجتی مخرب که چنان تکان دهنده و دهشت بار است که نمی توان خاموش ماند. تردیدی نیست که آنچه هنر معاصر را ساخته و پرداخته است، پیشینه ی ذهن خلاق بشر روزگار باستان، و میراثی است که از دستکار او بازمانده است؛

هنر امروز ما به رغم تمام تفاوت هایش، ریشه در میراث باستانی بشر دارد؛ از الواح سومری تا دروازه های بابلی، از بناهای شکوهمند پالمیرا تا تندیس های شگرف آشوری و...

شاید پالمیرا و سومر و آکد و آشور و بابل مشتی سنگ و خشت به نظر آیند که در زندگی بشر امروز انگار تاثیری ندارند، و شاید حتی به سادگی بتوان چشم بر واقعیات فرو پوشید و گفت؛ حتی خود هنر هم تاثیر ظاهری چندانی بر زندگی امروز ندارد؛ اما هنرمندان و اندیشمندان به ضرورت پشتیبانی از این میراث باستانی نیک آگاه اند؛ اینجاست خطی که هنرمند را از سایرین جدا می سازد و جهت گیری و اعتراض اش را نیز حتی متفاوت می نمایاند.