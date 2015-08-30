دانشگاه ادیان و مذاهب بدون آزمون دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشگاه بر اساس ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۹۶۴۷۴/۲۱ مورخ ۲۴ مردادماه ۹۴ و با استناد به آییننامههای استعداد درخشان به شماره های ۶۷۲۷۲ و ۷۷۹۴۸ وزارت علوم، از میان داوطلبان واجد شرایط ذیل دانشجو می پذیرد.
واجدان شرایط میتوانند جهت ثبت نام از ۸ تا ۲۵ شهریورماه ۹۴ به سامانه ثبت نام سایت دانشگاه ادیان و مذاهب به نشانی azmoon.urd.ac.ir مراجعه کنند.
شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد این است که داوطلب پس از ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۰ واحد درسی به لحاظ میانگین کل، جزو ده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود باشد. حداکثر در ۸ نیمسال تحصیلی دانشآموخته شود.
پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانشآموختگی و صرفاً برای یک بار امکانپذیر است و احراز شرایط در مصاحبه گروه آموزشی دانشگاه نیز باید صورت گیرد.
شرایط پذیرش در مقطع دکتری نیز این است که معدل دوره کارشناسی حداقل ۱۶ و دوره کارشناسی ارشد (بدون احتساب نمره پایان نامه) حداقل ۱۷ باشد. بیش از ۲ سال از تاریخ دانشآموختگی مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد و حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه دانشگاه کسب شود.
برای شرکت در طرح استعدادهای درخشان، با عنایت به بند ۱-۳ از ماده یک آییننامه پذیرش استعدادهای درخشان که کسب حداقل ۱۰ امتیاز پژوهشی را الزامی میداند، ارائه دو مقاله علمی ـ پژوهشی مرتبط با پایاننامه و یا یک مقاله علمی ـ پژوهشی و یک بار برگزیدگی در جشنوارههای معتبر علمی بینالمللی مانند خوارزمی، فارابی، رازی و ابنسینا الزامی است.
پرداخت شهریه در مقطع دکتری برای دانشجویان طلبه و غیر طلبه الزامی است و در مقطع کارشناسی ارشد نیز پرداخت شهریه برای دانشجویان غیرطلبه الزامی است.
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