به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین میرزایی با اشاره به اهمیت برگزاری نشست همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی جدید گفت: در این نشست حجت الاسلام والمسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دکتر مرتضی میرباقری و قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی حضور و سخنرانی خواهند داشت.

وی اضافه کرد: در این نشست ۲ روزه ۷کمیسیون تخصصی در حوزه های تشکل های اسلامی دانشجویان، کرسی های آزاد اندیشی، انجمن های علمی دانشجویی، منشور حقوق دانشجویی، کانون های فرهنگی و هنری، فعالیت های دینی و قرآنی و نشریات دانشجویی برگزار خواهد شد و نشست ویژه نمایندگان وزیر در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشجویان نیز از دیگر برنامه های اين همايش است.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی گفت : در این همایش حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه و دکتر مقتدایی نماینده مجلس شورای اسلامی در مباحث مربوط به کرسی های آزاد اندیشی صحبت می کنند و در روز پایانی نشست نیز بحث و بررسی در خصوص توافق هسته‌ای با حضور عضو ارشد تیم مذاکره کننده برگزار می شود.