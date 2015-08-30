مدیریت حوزه ورزش باید جدای از مسائل سیاسی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی ظهر امروز یکشنبه در مجمع انتخابات هیئت دو و میدانی استان کردستان اظهار داشت: ورزش دو و میدانی دارای ظرفیت های بالایی است و احیای این ورزش پر مدال باید یکی از اولویت های کاری هئیت باشد.

وی با اشاره به این مطلب که اداره کل ورزش و جوانان استان تاکید ویژه ای بر شکوفایی مجدد ورزش دو و میدانی در کردستان دارد، افزود: در حال حاضر دو و میدانی استان بسیار ضعیف عمل کرده و قابل مقایسه با گذشته نیست و نیازمند این است که مسوولان بازنگری جدی را در این حوزه داشته باشند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: دو و میدانی در تمامی شهرستان ها به خصوص بیجار و سروآباد که بستر ورزش های استقامتی دارند باید فعال شود و این رشته ورزشی باید به عنوان پایلوت مدنظر قرار گیرد.

جولایی یادآور شد: بهترین بستر برای ارتقای رشته دو و میدانی آموزش و پرورش است و در حال حاضر چند تک ستاره در رشته دو و میدانی داریم و اگر این چند نفر از عرصه ورزش خارج شوند متاسفانه ورزشکاری توانمند دیگری را نداریم و این یک معضل در حوزه ورزش استان است.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر آمار ورزشکاران دو و میدانی استان کمتر از ۱۰۰ نفر است و دو و میدانی جزو معدود رشته هایی است که در رده نونهالان هیچ گونه فعالیتی ندارد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: جذب و استعدادیابی رده های سنی در ورزش دو و میدانی ضروری است و انتظار می رود رئیس هئیت در این حوزه برنامه ریزی لازم را داشته باشد.

جولایی اظهار داشت: کردستان در رشته دو و میدانی به ویژه استقامت در کشور می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد ولی متاسفانه هیات استان در چند مدت اخیر عملکرد ضعیفی داشته و در حال حاضر هیچگونه مقام و مدالی را برای استان کسب نکرده است.

وی افزود: خوشبختانه در رشته دو و میدانی ظرفیت بالایی داریم و اگر برنامه ریزی و مدیریتی صحیح داشته باشیم می توانیم مدال ها و افتخارات گذشته را تکرار کنیم و ارتقا دهیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: متأسفانه طی چند روز اخیر شاهد این امر بودیم که عملکرد حوزه ورزش در فضاهای مجازی توسط برخی افراد ناآگاه به حوزه ورزش زیر سوال برده شده است.

جولایی یادآور شد: ورزش سیاسی نیست و از سیاست دور است و فضای ورزش فضایی سالم و رقابتی برای کل آحاد جامعه است و خوشبختانه ورزش در حال حاضر با کمترین هزینه بهترین افتخارات را در جامعه به ارمغان می آورد.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده خوشبختانه در سطح منطقه استان از لحاظ ورزش ۱۲ پله صعود داشته و این نشان از برنامه ریزی مناسب و عملکرد مطلوب است که باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

در این انتخابات سایه میر صادقی برای چهار سال آینده به عنوان رئیس هیئت دو و میدانی استان کردستان انتخاب شد.