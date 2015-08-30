تصاویر ابرماه را در آسمان شب گذشته ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته مورخ ۲۹ آگوست برابر با ۷ شهریور ماه ۱۳۹۴ ماه در نزدیکترین فاصله خود با زمین یعنی ۲۲۲ هزار و ۶۳۱ مایل قرار گرفت. این فاصله در حالی است که فاصله طبیعی و متوسط ماه با زمین باید ۲۳۸ هزار و ۸۵۵ مایل باشد.

زمانی که ماه کامل در نزدیک‌ ترین فاصله از مدار بیضوی خود به زمین قرار می‌ گیرد، پدیده‌ای به نام «ابر ماه» (Supermoon) رخ می‌ دهد. به دلیل بیضوی بودن مدار ماه، در حالت عادی در هر ۳۰ روز، فاصله ماه و زمین بین ۳۷۵ هزار و ۴۰۶ هزار کیلومتر تغییر می‌ کند.

پدیده «ابرماه» باعث می‌ شود ماه از دید اهالی زمین ۱۴ درصد بزرگ‌ تر و ۳۰ درصد درخشان‌ تر از دورترین حالتش به نظر رسد. در حالت عادی نیروی گرانش ماه به زمین باعث تغییرات مشخصی در پدیده‌ های طبیعی می‌ شود اما زمانی که فاصله ماه و زمین کمتر شود این تغییرات افزایش می یابند.

دانشمندان معتقدند پدیده «ابر ماه» همواره باعث افزایش جزر و مد و بعضی تغییرات لایه‌ های زمین می‌ شود. نزدیکی ماه و زمین، افزایش فعالیت‌ های آتشفشانی را به دنبال دارد. اما تاکنون وقوع بلایای طبیعی شدیدی در زمان «ابر ماه» گزارش نشده‌ و این پدیده جای نگرانی ندارد.

برخی از کارشناسان معتقدند، شب گذشته ماه ۱۴ درصد بزرگتر از اندازه عادی خود به نظر می رسید.

پیش بینی می شود، در هفته های آتی نیز «ابرماه» های دیگری به وقوع بپیوندند و این ابر ماه اولین ابر ماه از سه ابرماهی خواهد بود که به ترتیب در تاریخ های ۲۷ سپتامبر برابر با ۵ مهر ماه و ۲۷ اکتبر برابر با ۵ آبان به وقوع خواهد پیوست.