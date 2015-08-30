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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰

برای حضور در رقابتهای جهانی آمریکا؛

آزاد و فرنگی‌کاران آذربایجان معرفی شدند/ لشگرکشی کشور همسایه!

آزاد و فرنگی‌کاران آذربایجان معرفی شدند/ لشگرکشی کشور همسایه!

ترکیب تیمهای کشتی آزاد و فرنگی جمهوری آذربایجان برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ آمریکا مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان کشتی جمهوری آذربایجان با بهره گیری از برترین و آماده ترین نفرات این کشور به عنوان یکی از مدعیان رقابتهای جهانی به آمریکا خواهد آمد.

ترکیب تیم کشتی آزاد آذربایجان به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ماهیر امیر اصلان اف (قهرمان جوانان جهان ۲۰۱۵)
۶۱ کیلوگرم: حاجی علی اف (قهرمان جهان و اروپا ۲۰۱۴ – برنز بازی های اروپایی ۲۰۱۵)
۶۵ کیلوگرم: طغرل عسکراف (قهرمان المپیک ۲۰۱۲ – قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵- نقره جهان)
۷۰ کیلوگرم: روسلان دیبیرگاجی یف (قهرمان اروپا ۲۰۱۴- برنز بازی های اروپایی ۲۰۱۵)
۷۴ کیلوگرم: جبرئیل حسن اف (قهرمان اروپا- برنز جهان- برنز بازی های اروپایی ۲۰۱۵)
۸۶ کیلوگرم: ماگمود حاجی خاتی اف
۹۷ کیلوگرم: ختاگ گازیموف ( طلا و نقره جهان- برنز المپیک ۲۰۱۲- قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵)
۱۲۵ کیلوگرم: جمال الدین ماگموداف (برنز جهان-  برنز بازی های اروپایی ۲۰۱۵)

کشتی فرنگی :

۵۹ کیلوگرم: روشن بایراموف (نقره المپیک ۲۰۰۸-  ۲۰۱۲-  دارنده مدال طلا، نقره و برنز جهان)
۶۶ کیلوگرم: حسن علی اف (طلای جهان ۲۰۱۰- برنز بازی های اروپایی ۲۰۱۵)
۷۱ کیلوگرم: رسول چونایف (برنز جهان- قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵)
۷۵ کیلوگرم: الوین مورسالیف (برنز جهان- قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵)
۸۰ کیلوگرم: رفیق حسین اف (نقره بازی های اروپایی ۲۰۱۵)
۸۵ کیلوگرم: سامان طهماسبی (دارنده مدال نقره و برنز جهان)
۹۸ کیلوگرم: اورخان نورایف (قهرمان جوانان جهان ۲۰۱۴)
۱۳۰ کیلوگرم: صباح شریعتی (نقره بازی های اروپایی ۲۰۱۵)

رقابت های کشتی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک ۲۰۱۶ برزیل روزهای ۱۶ تا ۲۱ شهریورماه در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می شود.

کد مطلب 2899191

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