به گزارش خبرنگار مهر، کاروان کشتی جمهوری آذربایجان با بهره گیری از برترین و آماده ترین نفرات این کشور به عنوان یکی از مدعیان رقابتهای جهانی به آمریکا خواهد آمد.

ترکیب تیم کشتی آزاد آذربایجان به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ماهیر امیر اصلان اف (قهرمان جوانان جهان ۲۰۱۵)

۶۱ کیلوگرم: حاجی علی اف (قهرمان جهان و اروپا ۲۰۱۴ – برنز بازی های اروپایی ۲۰۱۵)

۶۵ کیلوگرم: طغرل عسکراف (قهرمان المپیک ۲۰۱۲ – قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵- نقره جهان)

۷۰ کیلوگرم: روسلان دیبیرگاجی یف (قهرمان اروپا ۲۰۱۴- برنز بازی های اروپایی ۲۰۱۵)

۷۴ کیلوگرم: جبرئیل حسن اف (قهرمان اروپا- برنز جهان- برنز بازی های اروپایی ۲۰۱۵)

۸۶ کیلوگرم: ماگمود حاجی خاتی اف

۹۷ کیلوگرم: ختاگ گازیموف ( طلا و نقره جهان- برنز المپیک ۲۰۱۲- قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵)

۱۲۵ کیلوگرم: جمال الدین ماگموداف (برنز جهان- برنز بازی های اروپایی ۲۰۱۵)

کشتی فرنگی :

۵۹ کیلوگرم: روشن بایراموف (نقره المپیک ۲۰۰۸- ۲۰۱۲- دارنده مدال طلا، نقره و برنز جهان)

۶۶ کیلوگرم: حسن علی اف (طلای جهان ۲۰۱۰- برنز بازی های اروپایی ۲۰۱۵)

۷۱ کیلوگرم: رسول چونایف (برنز جهان- قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵)

۷۵ کیلوگرم: الوین مورسالیف (برنز جهان- قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵)

۸۰ کیلوگرم: رفیق حسین اف (نقره بازی های اروپایی ۲۰۱۵)

۸۵ کیلوگرم: سامان طهماسبی (دارنده مدال نقره و برنز جهان)

۹۸ کیلوگرم: اورخان نورایف (قهرمان جوانان جهان ۲۰۱۴)

۱۳۰ کیلوگرم: صباح شریعتی (نقره بازی های اروپایی ۲۰۱۵)

رقابت های کشتی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک ۲۰۱۶ برزیل روزهای ۱۶ تا ۲۱ شهریورماه در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می شود.