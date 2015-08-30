یک واحد صنعتی در شهرستان تاکستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت یک واحد صنعتی در شهرستان تاکستان صبح یکشنبه باحضور رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان درمجلس شورای اسلامی، علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و ایرج حیدری فرماندار افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.



شرکت فراز دانه آوند تولیدکننده انواع خوراک آماده دام، طیور و آبزیان پرورشی و کنتساتره دامی و طیور با ظرفیت تولید روزانه ۵۰ تن امروز افتتاح شد.

همچنین شرکت کاربن لس تولیدکننده انواع کاغذ کاربن لس، مرکب میکرو کپسوله شده کاغذ و کاغذ حساس به حرارت با ظرفیت تولید ۱۵ هزار تن درسال با سرمایه گذاری ۵.۴ میلیارد دلاری افتتاح شد.

با افتتاح این واحد تولیدی زمینه ایجاد اشتغال ۲۰۰ نفر در سه شیفت کاری فراهم شد.

در ادامه این مراسم رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در سالی که توسط مقام معظم رهبری با نام همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده با محوریت اقتصاد مقاوتی و ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی با رویکرد تقویت بخش خصوصی ما هم در مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب قوانینی هستیم که به بهبود فضای کسب و کار کمک کند که اجرای آن شاهد رونق در تولید خواهیم بود.

علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان قزوین هم در این مراسم ضمن تبریک آغاز هفته دولت از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید توسط دولت خبر داد و گفت: دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ این قانون درصدد رفع مشکلات و کاهش نگرانی واحدهای صنعتی و ارائه تسهیلات به واحدهای غیر فعال است تا از این طریق این واحدها را به چرخه تولید بازگرداند.

وی در ادامه از بررسی و رفع مشکلات مربوط به ۲۹ واحد صنعتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد و گفت: با تصمیم مدیریت ارشد استان از این پس از قطع انشعابات آب، برق و گاز واحدهای تولیدی جلوگیری خواهد شد و این سیاست در جهت کاهش مشکلات و دغدغه های شرکتهای تولیدی در استان اتخاذ شده است.

همچنین ایرج حیدری فرماندار تاکستان بیان کرد: امروز شاهد ایجاد یک فضای گرم و صمیمی توام با تحرک و پویایی هستیم و امیدواریم با تلاش های انجام شده شاهد رونق و شکوفایی تولید در فضای صنعتی استان باشیم.