به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «دو روی روایت نادری» به نویسندگی خیرالله تقیانی پور و کارگردانی جواد نوری پس از اجرا در شب پایانی هفدهمین جشنواره آیینی و سنتی به مدت ۳۰ به صحنه می رود.

این نمایش که آخرین اثر گروه «نقاب» است داستان تعدادی از سرداران دوره نادری را روایت می کند که کمر به قتل نادرشاه بسته‌اند اما همزمان دسته‌ای مطرب، سبب ایجاد تغییراتی در روند قصه می‌شوند.

جواد پورزند، وحید نفر، مه‌لقا باقری، سامان دارابی، محمد هادی عطایی، بهنام شرفی، الهه شه‌پرست، حسین شفیعی، سهیلا جوادی، محمد شکری، مهدی پناهی و میلاد ابراهیمی بازیگران این نمایش‌ هستند. همچنین سهند تاکی، امیر صدقیان، افشین مشایی، علی المعی گروه موسیقی، علیرضا نوری دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، داریوش پیرو طراح صحنه و لباس، سعید شاکرنیان طراح پوستر و بروشور، سمیه میری عکاس، ساناز حاجیان دستیار صحنه و لباس و سینا برزگر مدیر صحنه دیگر عوامل اجرایی این اثر هستند.

نمایش «دو روی روایت نادری» در فصل جدید اجراهای تماشاخانه سنگلج از روز سه شنبه ۱۰ شهریور ماه هر شب به غیر از شنبه ها از ساعت ۱۹:۳ روی صحنه خواهد رفت.

برگزاری نشست نقد و بررسی نمایش «به خاطر ده دلار»

بیست و سومین نشست از فصل نوین برنامه های دوشنبه های نقد تئاتر كانون ملی منتقدان تئاتر ایران كه از مهر ۹۳ آغاز شده است، به نقد و بررسی نمایش «به خاطر ده دلار» به نویسندگی حمید رضا نعیمی و كارگردانی سعید داخ اختصاص دارد. نقد حضوری این نمایش توسط مهرداد ابروان و سعید محبی از اعضای کانون ملی منتقدان تئاتر ایران برگزار می شود.

در نمایش «به خاطر ده دلار» بازیگرانی همچون علیرضا عسگری، زهره رمضانی، مهیار خانی، مرضیه بنی علی، فرهود حاجبی، مهسا كاهه، احمد نیكپور، ندا فرج پور و كوروش كوشان فر بازی می كنند. این نمایش هر روز ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در فرهنگسرای ارسباران روی صحنه می رود.

كانون ملی منتقدان تئاتر در نظر دارد با همكاری مركز هنرهای نمایشی در راستای گسترش كمی و كیفی نقد حضوری تئاتر كشور و با برنامه ریزی دقیق، در قالب برنامه دوشنبه های نقد تئاتر هر هفته و با حضور منتقدان عضو این كانون و عوامل اجرایی نمایش ها به نقد و بررسی یكی از نمایش های روی صحنه بپردازد. کانون در این زمینه تاكنون موفق شده بیست و دو جلسه نقد حضوری تئاتر را در شهر تهران برگزار كند.