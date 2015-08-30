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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۰۴

پرونده های طلاق در قزوین کاهش یافت

پرونده های طلاق در قزوین کاهش یافت

قزوین- رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین، از کاهش ۳۱ درصدی پرونده و ۱۱ درصدی احکام طلاق در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت الاسلام حسین کثیرلو، یکی از برنامه های دستگاه قضا را کاهش پرونده ها در سایه سازش، افزایش آگاهیهای عمومی ذکر کرد و اظهار داشت: بمنظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات دو شعبه از شعب شوراهای حل اختلاف، ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده درمحل دادگستری قزوین مستقر شده است.

وی تقویت مرکز مشاوره خانواده مستقر در دادگستری و نظارت بر مراکز مشاوره خانواده سطح شهر و تقویت واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد.

کد مطلب 2899214

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