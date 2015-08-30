دبیران ستاد ملی هفته پژوهش منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و دبیر كل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، به پیشنهاد دكتر جلال بختیاری، مدیركل دفتر پشتیبانی پژوهش و فناوری و دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری دبیران ستاد ملی هفته پژوهش را منصوب کرد.

وی در احكام جداگانه دكتر محسن شریفی، دكتر خسروپیری، دكتر مجید متقی طلب، دكتر علی رضا عصاره، دكتر محمد صادق علیایی، دكتر اسماعیل بایبوردی و مهندس مرتضی زالی را به ترتیب به عنوان دبیر جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر، دبیر جشنواره ملی ایده های برتر و استارت آپ های دانشگاهی، دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار، دبیر جشنواره دانش آموزی، دبیر پژوهش و فناوری برنامه های استانی، دبیر كمیته اطلاع رسانی و تبلیغات، دبیر كمیته اجرایی و مسئول دبیرخانه دائمی هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۴ منصوب كرد .

معاون پژوهشی وزارت علوم، بر برنامه ریزی مناسب و ایجاد تعامل با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهش و فناوری وسایر دستگاه‌های اجرایی با بهره گیری از كارشناسان خبره در برگزاری هر چه با شكوه تر برنامه‌های هدفمند هفته پژوهش تاكید و توفیقات آنها را در تحقق وظایف محوله از خداوند متعال مسئلت کرد.