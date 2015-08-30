به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: ما افتخار میزبانی از امام هشتم شیعیان جهان و خواهر ایشان حضرت فاطمه معصومه(س) را داریم که این یکی از بزرگترین جاذبه های گردشگری زیارتی کشورمان است، به طوریکه هر ساله ۵۰ درصد از گردشگران خارجی ورودی با هدف زیارت اماکن مقدس به ایران سفر می کنند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: در جلسه روز چهارشنبه(۴ شهریور) هیات دولت، آیین نامه ایجاد، اصلاح و تکمیل، درجه بندی و چگونگی بهره برداری تاسیسات گردشگری با پیشنهاداتی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه کرده بود به تصویب رسید و برای همیشه تکلیف این صنعت روشن شد.

وی افزود: ابهاماتی که برخی از فعالان این بخش داشتند با تصویب این آیین نامه برطرف شد، چراکه پس از پیگیری ها و جلسات متعددی که در کمیسیون‌های زیرمجموعه دولت برگزار شد و اظهارنظرهای قانونی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مجموعه گردشگری به عنوان یک صنعت شناخته می شود، در این آیین نامه که ظرف ۱۰ روز آینده ابلاغ می شود، تاسیسات گردشگری به صورت شفاف تعریف شده و ضوابط ایجاد، بهره برداری، درجه بندی و نظارت بر این صنعت تعیین شده است.

معاون رئیس جمهور گفت: این آیین نامه در سال ۶۸ به تصویب رسیده بود و ۱۰ بار مورد اصلاح قرار گرفته بود، اما با توجه به اینکه بازبینی بندهای آن ضروری به نظر می رسید از یک سال قبل فرآیند بازبینی آغاز شد و در نهایت به تصویب رسید.

سلطانی فر در ادامه با اشاره به اینکه امروز کشور در شرایط خاص و ویژه ای قرار دارد، افزود: اگر از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، با توجه به رویکرد خوب رئیس جمهور براساس اصول و چارچوب مشخص در گسترش تعاملات با کشورهای دنیا، شاهد روند رو به رشد گردشگران ورودی بودیم اما پس از توافق نامه وین و تکمیل مراحل مختلف تصویب برجام، شاهد بروز و ظهور شرایط ویژه سیاسی و اقتصادی در کشور خواهیم بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به بررسی‌های خود در رابطه با اینکه با چه رویکرد و شتابی باید در مسیر توسعه گردشگری حرکت کرد، گفت: جالب است بدانید پس از جنگ جهانی دوم، به دلیل کدورتهایی که بین کشورهای مختلف به وجود آمده بود در غرب تصمیم می گیرند برای ایجاد ارتباط بین ملت ها، روشهای مختلفی را انجام دهند که یکی از این روشها گسترش توریسم بود، اینکه مردم کشورهای درگیر جنگ با یکدیگر آشنا شوند و ذهنیت‌هایی که با بروز جنگ ایجاد شده بود زدوده شود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در سال ۱۹۵۰ یعنی ۵ سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، ۲۵ میلیون گردشگر در دنیا جابه جا شد که درآمد حاصل از این سفرها ۲ میلیارد دلار بود این روند با رشد ۳ تا ۵ درصدی ادامه پیدا کرد و در سال ۲۰۰۰ میلادی تعداد گردشگران به ۶۷۰ میلیون نفر رسید، در سال ۲۰۰۵ این رقم به ۸۰۰ میلیون نفر رسید و در سال ۲۰۱۴ به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر رسیده است.

سلطانی‌فر یادآور شد: از محل جابه جایی این تعداد گردشگر در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۱۴۷۶ میلیارد دلار نصیب کشورها شده است، اقتصاددانان این بخش و به ویژه افرادی که در سازمان جهانی گردشگری UNWTO فعالیت دارند، تخمین می زنند که این تعداد گردشگر با رشد ۵/۴ درصدی در سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر، در سال ۲۰۳۰ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر و در سال ۲۰۵۰ میلادی به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر می رسد.

وی با اشاره به اینکه رشد سالیانه جابه جایی گردشگر در دنیا ۳/۴ تا ۵/۴ درصد است، اضافه کرد: در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور که شاخص های کمی هر بخش در آن مشخص شده است، ما باید در سال ۲۰۲۵ میلادی میزبان ۲۰ میلیون گردشگر با ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار درآمد باشیم، این در حالی است که با گذشت ۱۰ سال از سند چشم انداز به دلایل مختلف، امروز به ۵ میلیون گردشگر رسیده ایم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: امروز تمامی مسئولین عالی رتبه کشور و همه تصمیم گیرندگان مملکت عقیده دارند که گردشگری باید توسعه پیدا کند و این صنعت را یک ظرفیت مناسب برای کشور می دانند، اگر بخواهیم از ۵ میلیون به ۲۰ میلیون گردشگر برسیم با توجه به اینکه سایر کشورها با نرخ رشد ۵/۴ درصد پیش می رود ما باید با نرخ رشد ۱۴ درصد حرکت کنیم یعنی ۳ برابر نرخ رشد همه کشورها و اگر بخواهیم به این عدد برسیم نیازمند یک همت، تلاش و اراده ویژه هستیم که این خصوصیات را در بخش خصوصی فعال این حوزه می توان دید.

سلطانی فر ادامه داد: در بخش ویزا اقدامات مثبتی صورت گرفته است که از آن جمله می توان به افزایش زمان ویزای فرودگاهی از ۱۵ به ۳۰ روز و در دستور کار قرار گرفتن آماده سازی شرایط صدور ویزای الکترونیکی توسط وزارت امور خارجه، اشاره کرد، همچنین فعالسازی شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از ۱۰ سال برای حل مشکلات این بخش از اقدامات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ۱۳۰ هتل ۵و۴ ستاره در کشور وجود دارد اگر بخواهیم از تعداد ۵ میلیون به ۲۰ میلیون گردشگر برسیم باید تعداد هتلهای ۵و۴ ستاره را به ۴۰۰ عدد برسانیم و باید سالیانه ۲۰ هتل به ۵و۴ ستاره در کشور ساخته شود، این در حالی است که تخصیص منابع در یک سال گذشته بیشتر در حوزه هتلهای نیمه کاره بوده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به نشستهای متعدد با صندوق توسعه ملی، مدیران عامل بانکهای کشور و رئیس کل بانک مرکزی، یادآور شد: به رغم شرایط اقتصادی خاص و سیاستهای انقباظی که بانکها دارند، تلاش می کنیم که مشکلات را حل کنیم، در رابطه با برخی پروژه‌ها بیش از ۱۰ بار پیگیری صورت گرفته است، ما اعتقاد داریم که این پیگیر‌ها باید صورت گیرد چراکه ۵۰ درصد مدیریت یعنی پیگیری امور و در این صورت است که ضریب بهره وری در سیاستها و رویکردها افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: بازار گردشگری ایران برای سرمایه گذاران و فعالان خارجی این بخش پرجاذبه است، چراکه گروههای هتل ساز کشورهای عربی کار خود را در کشورمان آغاز کرده اند و در حال حاضر ۷ هتل توسط این گروهها در حال ساخت است، گروههای اروپایی به دلیل ملاحظات تحریم های ناعادلانه پس از توافق نامه وین کار در این بخش را آغاز کرده اند.

سلطانی فر افزود: تشویق و ترغیب شهرداری ها برای حذف عوارض مربوط به هتلسازی از اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد، این رویکرد باید گسترش پیدا کند.