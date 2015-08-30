به گزارش خبرگزاری مهر، اخبار متعددی مبنی بر عرضه محصول جدید کمپانی تایوانی HTC با عنوان Aero با پردازنده ۱۰ هسته ای MediaTek Helio X۲۰ منتشر شده بود اما این محصول با نام جدید One A۹ وارد بازار فناوری خواهد شد. اسمارت فونAero یا A۹ با نام One A۹ معرفی خواهد شد.

اما این محصول هنوز به طور رسمی از سوی کمپانی HTC معرفی نشده و باید تا روزهای پایانی سال جاری منتظر رونمایی رسمی این محصول بود. این اسمارت فون جزو معدود اسمارت فون های این کمپانی است که به چیپ ست ۱۰ هسته ای تجهیز شده است.

این اسمارت فون از مشخصات سخت افزاری مانند صفحه نمایش ۵.۲ اینچی از نوع Quad HD و رزولوشن ۲۵۶۰*۱۴۴۰ پیکسل، ۴ گیگابایت رم و دوربین اصلی مجهز به عکسبرداری RAW برخوردار است. اما هنوز مشخصات دقیق تری درباره دوربین های این محصول اعلام نشده است.

One A۹ با قیمتی در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار عرضه خواهد شد. از دیگر قابلیت های این محصول می توان به پشتیبانی از اندروید ۶.۰ و همینطور باتری ۳۵۰۰ میلی آمپری را اشاره کرد.

این اسمارت فون از طریق اپراتور امریکایی AT&T در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. اسمارت فون هایی که از چیپ ست Helio X۲۰ برخوردارند تا اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی عرضه خواهند شد. One A۹ نیز تا پایان سال جاری یا اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی وارد بازار فناوری خواهد شد.

تصاویر متعددی نیز درباره این محصول منتشر شده اما به درستی مشخص نیست که این تصاویر متعلق به محصول جدید HTC باشند.