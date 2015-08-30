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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۱۴

از سوی بانک جهانی ارائه شد؛

توصیه‌هایی به ایران برای دوران پساتحریم

توصیه‌هایی به ایران برای دوران پساتحریم

بانک جهانی، توصیه‌هایی به ایران برای دوران پساتحریم ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «اسپاتنیک»، بانک جهانی اعلام کرد با رفع تحریم‌های ایران شاهد رونق و همچنین رشد پایدار اقتصادی این کشور خواهیم بود، البته این روند رو به رشد مستلزم برنامه ریزی صحیح در داخل ایران است.

این نهاد بین المللی به ایران توصیه کرد از فرصت در پیش رو برای سرمایه گذاری در بهبود زیر ساخت‌های داخلی و همچنین ارتقای سیستم مخابراتی به منظور پشتیبانی بیشتر صنایع حوزه فن آوری استفاده و از تمرکز سرمایه گذاری بر روی صنایع نفتی اجتناب کند.

همچنین کارشناسان اقتصادی بانک جهانی به این نکته اشاره کردند که مهمتر از حجم پولی که وارد ایران می شود، چگونگی تدبیر برای استفاده از آن است که منجر به رشد پایدار اقتصادی ایران می شود.

کد مطلب 2899231
علیرضا کمندی

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