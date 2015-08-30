برخورد با متخلفان درفوتبال وفوتسال/احتمال لغو هفته چهارم دسته اول

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن‌زاده درباره برگزاری رقابتهای لیگ برتر فوتسال در هفته هفتم، ضمن بیان مطلب فوق اظهارکرد: هنوز هیچ گزارش کتبی از سوی ناظران و یا نمایندگان مسابقات فوتسال به دستمان نرسیده اما طبق گزارشی که از طریق همکاران و جراید اعلام شده است؛ متوجه تخلفات در بازی منصوری قرچک و گیتی‌پسند شده‌ایم.

وی در ادامه افزود: بدون شک تخلفات تماشاگران، دخالت افراد و کادر فنی بررسی شده و مسلما در این مسابقات و یا دیگر رقابتها با جدیت بیشتری افراد را تنبیه خواهیم کرد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین اضافه کرد: در برخی موارد ظرفیت گنجایش سالن‌ها تکمیل می‌شود و اگر اتفاقی رخ دهد، خسارتش جبران ناپذیر است. ضمن اینکه تمامی موارد را بررسی می‌کنیم و از تیم‌ها می‌خواهیم تکالیف خود را به عنوان میزبان به خوبی انجام دهند.

حسن‌زاده همچنین تصریح کرد: نامه‌ای با امضای دبیرکل فدراسیون به سازمان لیگ ارسال می‌کنیم تا تیم‌های بدهکار لیگ یک اگر تا شروع هفته چهارم بدهی‌های خود را تسویه نکنند، برنامه مسابقات هفته چهارم آنها معلق شود. در لیگ دو و سه هم به همین منوال اقدام کرده و امیدوارم تیم‌ها موضوع تسویه بدهی‌های خود را جدی بگیرند.

وی با تقدیر از تماشاگران ۷ باشگاه لیگ برتر فوتبال یادآور شد: از تماشاگران ۷ تیم لیگ برتری نفت تهران، سایپا تهران، راه‌آهن تهران، گسترش فولاد تبریز، استقلال اهواز، پدیده خراسان و ذوب‌آهن اصفهان تقدیر میکنیم زیرا از تماشاگران تیم‌های فوق تا هفته پنجم هیچگونه تخلفی گزارش نشده است.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پایان گفت:متاسفانه ۹ تیم لیگ برتری تقریبا تخلفاتی را داشته‌اند که بیشترین تخلفات تا هفته متعلق به تماشاگران تیم‌های ملوان و تراکتورسازی تبریز است. مسلما تخلفات اولیه با جریمه نقدی برای تیم‌ها در نظر گرفته می‌شود اما اگر رفتار ناشایست و تخلفات ادامه‌دار باشد، بازی بدون تماشاگر و خارج از خانه برگزار خواهد شد.