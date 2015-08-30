خانه معدن استان اردبیل تشکیل شد/ حمایت از نیازهای بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجار استان اردبیل ظهر یکشنبه در جمع فعالان معدنی اردبیل با اشاره به منویات رهبری تصریح کرد: در حال حاضر مهمترین مسئله کشور مسئله اقتصادی و اصلی ترین برنامه دولت ساماندهی اقتصاد کشور است.

سید حامد عاملی با تاکید به اینکه ثروت سازی مهمترین مسئولیت دولت و مسئولان است، اضافه کرد: اینکه ما ثروت میلیون ساله نفت را بفروشیم و با جایگزینی آن با آجر و سیمان پروژه عمرانی اجرا کنیم هنر نیست.

وی اصلی ترین شاخص محک دولت را ثروت اندوزی دانست و متذکر شد: اینکه دولتی برای توسعه یک جامعه تا چه حد در این عرصه موفق عمل کرده و به عنوان مثال برای افزایش درآمد عموم مردم چه تدابیری اتخاذ کرده قابل توجه است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اذعان به اینکه در سال های آتی تغییرات و جابه جایی قدرت در سطح جهانی را خواهیم داشت، بیان داشت: بر اساس برآوردهای انجام شده کشور چین در سال ۲۰۳۰ به عنوان قدرت برتر جهان خواهد بود.

وی متذکر شد: این شایسته نیست که دولتی مانند عربستان به عنوان اقتصاد نوظهور دنیا طرح شود و در مقابل کشور ما نقشی در این خصوص نداشته باشد.

عاملی راهکار کسب نقش مثبت در اقتصاد جهان را رشد اقتصادی دانست و تصریح کرد: تنها راهکار این است که برنامه های خود را در تمامی حوزه ها به سمت رشد اقتصادی معطوف کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه بحران بیکاری در کشور جدی است، اضافه کرد: بحران بیکاری به دنبال خود بحران های اجتماعی را به دنبال دارد و باید با مشارکت دادن بخش خصوصی فرایند ثروت سازی تسهیل شود.

وی با بیان اینکه نظام اداری به دلیل قالب ساختاری خود چندان توجهی به زمان وفرصت نداشته و به عنوان مثال اگر یک واحد تولیدی تعطیل شود فرقی به حالش ندارد، اظهار کرد: در چنین وضعیتی باید زمینه برای فعالیت فعالان بخش خصوصی فراهم شده و به ویژه برای جذب سرمایه خارجی اقدام شود.

عاملی در خصوص تاثیرات مطلوب خانه معدن در فعالیت معدن کاران خواستار تفویض بخشی از تصمیم گیری ها به این نهاد شد و افزود: این تشکل نباید شکل و قالب تزئینی داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معتقد است تصمیم گیری در حوزه معدن به دلیل برخی قوانین مبهم و آیین نامه ها و دستور العمل های متضاد سخت است و انتظار می رود خانه معدن یاری گر نیازهای موجود باشد.

وی به تشکیل کمیته ای در استان جهت رسیدگی به فرایند تصمیم گیری اشاره کرد و افزود: صنعت و معدن استان در تلاش است موانع فعالیت را از میان برداشته و زمینه فعالیت را برای فعالان این عرصه تسهیل کند.

عاملی با اذعان به اینکه هشت دستگاه اجرایی در حوزه معدن تاثیرگذار هستند، تصریح کرد: تشکیل خانه معدن می تواند برای دفاع و حمایت از نیازهای بخش خصوصی نقش اساسی ایفا کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه معدن دو دهم درصد از اقتصاد استان را شامل می شود به ضرورت فعال سازی این حوزه با بهره گیری از نتایج مطالعات زون های معدنی استان تاکید کرد.

در پایان این جلسه هفت عضو و دو بازرس خانه معدن استان اردبیل با رای گیری توسط فعالان حوزه معدن استان انتخاب شدند.