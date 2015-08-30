به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک که هر دو یا سه هفته یکبار تشکیل جلسه میدهند تا آخرین موضوعات روز و به خصوص مرتبط با المپیک ریو را مورد بررسی قرارداده و در مورد آنها اتخاذ تصمیم کنند، نشست آتی خود را در محل وزارت ورزش و جوانان و با حضور محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان و معاونان وی به خصوص معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای تشکیل میدهند.
در این نشست و در قالب ستاد مشترک بازیهای المپیک، آخرین وضعیت کاروان ورزش ایران به لحاظ تعداد سهمیههای کسب شده و ورزشکارانی که حضور در میادین کسب سهمیه را در پیش دارند، مورد بررسی قرار میگیرد.
نشست مشترک اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش و جوانان ساعت 15 روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.
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