به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک که هر دو یا سه هفته یک‎بار تشکیل جلسه می‎دهند تا آخرین موضوعات روز و به خصوص مرتبط با المپیک ریو را مورد بررسی قرارداده و در مورد آنها اتخاذ تصمیم کنند، نشست آتی خود را در محل وزارت ورزش و جوانان و با حضور محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان و معاونان وی به خصوص معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‎ای تشکیل می‎دهند.

در این نشست و در قالب ستاد مشترک بازی‎های المپیک، آخرین وضعیت کاروان ورزش ایران به لحاظ تعداد سهمیه‏‎های کسب شده و ورزشکارانی که حضور در میادین کسب سهمیه را در پیش دارند، مورد بررسی قرار می‎گیرد.

نشست مشترک اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش و جوانان ساعت 15 روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.