به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه و در دیدار سفیر جدید مغولستان ، ضمن یادآوری مناسبات تاریخی و اشتراکات فرهنگی دو کشور، برای توسعه همکاریها و از جمله مناسبات فرهنگی و علمی میان ایران و مغولستان ابراز آمادگی نمود.

روحانی با اشاره به دیدار خود با رییس جمهوری مغولستان در حاشیه اجلاس شانگهای اظهار امیدواری کرد ، سطح همکاری های تهران – اولان باتور در دوره ماموریت سفیر جدید مغولستان بیش از پیش ارتقا یابد.

«اتگان دامبین یام» سفیر جدید مغولستان نیز پس از تقدیم استوارنامه خود با اشاره به تمایل فراوان کشورش به گسترش همکاری های سیاسی ، علمی ، فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور ، از دعوت وزرای نفت و صنایع ایران برای سفر به مغولستان خبر داد و خواستار حضور و همکاری شرکت های ایرانی در زیر ساخت های این کشور نظیر نفت ، برق ، راه سازی و کشاورزی شد.

وی همچنین ضمن تبریک موفقیت ایران در مذاکرات هسته ای با 1+5 ، این توافق را در ارتقای صلح منطقه ای و جهانی موثر خواند.