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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۳۱

اتمام عملیات بازسازی گنبد حرم امامین عسگریین (ع)

اتمام عملیات بازسازی گنبد حرم امامین عسگریین (ع)

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات از اتمام عملیات ساخت گنبد مطلای حرم امامین عسگریین (ع) در سامراء خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک گفت: عملیات نصب کتیبه گنبد مطلای حرم امامین عسگریین علیهم السلام همزمان با میلاد مسعود امام رضا(ع) به اتمام رسید و پس از شستشوی گنبد طی روزهای اخیر، داربست‌های بسته شده روی گنبد نیز باز شد.

به گفته پلارک، این گنبد زیبا با مساحت یک هزار و ۲۰۰ متر مربع، بزرگترین گنبد در اعتاب مقدسه محسوب می‌شود که در ساخت آن ۲۵ هزار خشت طلا به‌کار رفته است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با تشریح اقدامات صورت گرفته برای بازسازی حرم امامین عسگریین علیهم‌السلام، گفت: پس از جنایت و بی‌حرمتی تکفیری‌ها طی دو انفجار حرم مطهر در ۲۳ محرم ۱۴۲۷ و ۲۷ جمادی الاول ۱۴۲۸، حرم این دو امام همام اکنون کاملاً بازسازی شده است.

وی افزود: عملیات بازسازی این حرم شامل چندین فاز از جمله ساخت گنبد و طلاکاری آن، ساخت و نصب گریو گنبد، کاشی‌کاری، آیینه‌کاری، معرق کاری و سنگ‌کاری داخل حرم، کف و دیوارهاست که همگی به پایان رسیده است.البته بخشی از سنگ‌کاری کف حرم نیز پس از نصب ضریح مطهر صورت خواهد گرفت.

پلارک با بیان اینکه عملیات ساخت ضریح مطهر امامین عسگریین علیهم السلام در قم به پایان رسیده است اظهار کرد: صندوقچه‌های قبور مطهر امام علی النقی(ع)، امام حسن عسگری(ع) و نرجس خاتون، مادر امام زمان (عج) و حکیمه خاتون، دختر امام جواد(ع) نیز طی دو سال کار در شیراز ساخته شده است.همچنین ساخت شش درب‌ طلا شامل چهار درب ورودی اصلی و دو درب ورودی داخل رواق‌ها نیز به اتمام رسیده است.

پلارک خاطرنشان کرد: ضریح، صندوق‌ها و درب‌ها در یک کارگاه در قم تجمیع شده است که پس از تعیین زمان از سوی تولیت حرم مطهر و مقامات عراقی به سامرا منتقل و نصب خواهد شد.
 

کد مطلب 2899244
مهناز قربانی مقانکی

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