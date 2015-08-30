بزرگترین مرکز مبارزه با سرطان کشور در مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار در مراسم افتتاح مرکز ام. آر. آی بیمارستان ولیعصر قائمشهر، از افتتاح بزرگ‌ترین مرکز مبارزه با سرطان کشور در مازندران تا پایان سال خبر داد و گفت: مازندران یکی از استان‌هایی است که در بحث توریست سلامت باید اقدامات جدی را انجام دهد.

وی اظهار داشت: طرح تحول نظام سلامت با سه هدف اساسی کاهش هزینه درمان، ارتقاء کیفیت خدمت و عدالت و دسترسی همه مردم پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری در دولت تدبیر وامید به نتایج بسیار خوبی رسیده است.

استاندار مازندران با اشاره به ۱۰ میلیون بیمه‌شده کشوری در طرح تحول نظام سلامت، اذعان کرد: حدود ۴۰۰ هزار مازندرانی از خدمات این طرح بهره می‌برند.

وی بابیان اینکه عملکرد مازندران در اجرای طرح تحول نظام سلامت الگو بوده و هزینه‌های ۶۰ درصدی درمان را به سه تا شش درصد تقلیل داده است، تصریح کرد: تا پایان سال ۹۳، ۱۵۰ مرکز بهداشت در مازندران افتتاح شد.

استاندار مازندران در خصوص مرکز ام. آر. آی بیمارستان ولیعصر قائم‌شهر، اظهار داشت: این مجموعه سومین مرکز مجهز کشوری پس از تهران و ارومیه است.

وی در پایان از فارغ‌التحصیلان مازندرانی درخواست کرد با حضور در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آموزش‌های مهارت‌آموزی و آموزش‌های لازم را فراگیرند.