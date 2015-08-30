آرش عباسی نویسنده و کارگردان نمایش «زیرزمین» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «زیرزمین» بعد از اجرا در خانه موزه استاد انتظامی به مدت ۵ شب در تماشاخانه باران نیز به اجرا می رود. اجرای این نمایش از فردا دوشنبه ۹ شهریور ماه ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه بهنام شرفی بازیگر مرد نمایش همان روز قرار است به عنوان بازیگر در نمایش «دو روی روایت نادری» در قالب جشنواره آیینی و سنتی به صحنه برود نمی تواند در اولین اجرای «زیرزمین» حضور داشته باشد به همین جهت خودم مجبورم به جای او در نمایش بازی کنم. چون شرفی دو اجرا در جشنواره آیینی و سنتی دارد و ما نیز تنها برای ۵ روز فرصت اجرا داریم نمی توانستیم اولین اجرایمان را از دست بدهیم.

وی در پایان درباره تجربیات بازیگری اش بیان کرد: من پیش از این هم تجربه بازی در نمایش های خودم را داشته ام و در واقع می توانم بگویم در اکثر کارهایم بازی هم کرده ام. ۱۰ سال قبل نیز که نمایش «زیرزمین» به کارگردانی مینو میرشاه‌ولد در نهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی اجرا و به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد من به عنوان بازیگر در این نمایش به صحنه رفتم بنابراین از فضای بازیگری دور نیستم.

نمایش «زیرزمین» به نویسندگی و کارگردانی آرش عباسی از دوشنبه ۹ شهریور تا جمعه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۷ در تماشاخانه باران روی صحنه می‌رود. الهام شعبانی و بهنام رفی بازیگران این نمایش هستند.

این اثر نمایشی داستان برادر و خواهری است که سال‌ها در خانه ای قدیمی زندگی کرده اند که متعلق به آنها نیست اما حالا فکر بازگشت صاحبخانه و تصاحب خانه زندگی شان را بهم ریخته است.