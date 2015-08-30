به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس حدیدترین آمارهای بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه امسال با ۵.۲ درصد کاهش نسبت به اسفند سال گذشته به ۸۱ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان رسید.

در بخش بدهی‌ها سپرده بخش غیر دولتی در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه امسال ۲۳.۷ درصد و ۳ ماهه اول امسال ۵.۳ درصد افزایش داشته و به ۷۸۶ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان رسیده است که از این میان سپرده دیداری با ۳.۵ درصد کاهش ۸۲ هزار و ۶۱۸ میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری مدت‌دار با ۷.۲ درصد افزایش ۶۵۴ هزار و ۷۴ میلیارد تومان، قرض‌الحسنه با ۶ درصد کاهش ۳۶ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان و سایر با ۸.۳ درصد افزایش ۱۳ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان است.

از مجموع بدهی‌ بانک‌های تجاری و دولتی به بانک مرکزی ۱۲ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان، بدهی بانک‌های تخصصی ۵۴ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری ۱۴ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان برآورد شد.

بدهی بانک‌های تجاری دولتی به دلیل مبادلات بین بانکی با بانک مرکزی ۱۰۹.۹ درصد رشد نشان داد اما بدهی بانک‌های تخصصی ۲.۸ درصد و بدهی بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری ۳۹.۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نشان می دهد که حجم کل دارایی‌های شبکه بانکی در پایان خردادماه امسال با ۰.۷ درصد افزایش نسبت به اسفند سال گذشته و رشد ۱۷ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال به یک هزار و ۶۴۰ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان رسید.

دارایی‌های خارجی در ۳ ماهه اول امسال با ۶.۸ درصد افزایش ۲۰۳ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان، اسکناس و مسکوک با ۴۳.۳ درصد افزایش ۱۰ هزار و ۴۸ میلیارد تومان، سپرده نزد بانک مرکزی با ۳.۳ درصد افزایش ۹۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان (۸۷ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان سپرده قانونی و ۴ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان سپرده دیداری) بالغ شده است.

همچنین بدهی بخش دولتی با ۲.۵ درصد رشد در ۳ ماهه اول و ۲۴.۶ درصد افزایش ۱۰۶ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان (۱۰۲ هزار و ۹۷۵ میلیارد تومان بدهی دولت و ۳ هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی)، بدهی بخش غیر دولتی با ۱.۶ درصد افزایش در بهار امسال ۶۴۰ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان محاسبه شد.

سایر دارایی‌ها با ۷.۱ درصد کاهش نسبت به اسفند سال گذشته به ۳۵۷ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان رسیده است.

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