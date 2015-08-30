کلاهبرداری جلوی بانک با فروش اسکناس های خارجی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جعفر رحمتی افزود: در پی شکایت فردی مبنی بر کلاهبرداری ۴۰ میلیون تومانی در مقابل بانک، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران آگاهی زنجان قرار گرفت.

وی یادآورشد: ماموران در تحقیقات خود دریافتند فرد متقلبی با همکاری فردی دیگر در جلوی بانک کمین و پس از مشاهده دریافت پول توسط شاکی به وی مراجعه می کند و به بهانه اینکه این فرد با فردی دیگر در زمینه خرید پول خارجی اختلاف پیدا کرده است از شاکی می خواهد پول های خارجی را از او خریداری و با مقداری سود بیشتر به وی بفروشد.

رییس پلیس آگاهی استان زنجان گفت: شاکی نیز بدون اطلاع از قصد و نیت این فرد متقلب، پول های خارجی فاقد اعتبار را خریداری و بعد متوجه می شود این ترفندی برای کلاهبرداری بوده و هر دو متهم متواری شده اند.

‌۴۲۹ هزار نخ سیگار قاچاق از دو خودرو در زنجان کشف شد

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف ۴۲۹ هزار نخ سیگار جاسازی شده قاچاق از دو دستگاه خودرو در این استان خبر داد.

سرهنگ مراد جعفری افزود: برای مبارزه با انواع قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی زنجان حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری پراید مشکوک شدند.

وی خاطر نشان کرد: ماموران با تمهیدات لازم و علایم هشدار دهنده این خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۲۰۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق جاسازی شده را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: همچنین در این راستا ماموران انتظامی شهرستان ایجرود نیز به یک دستگاه سواری پژو مشکوک شدند و در بازرسی از آن ۲۲۹ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف کردند.

کشف بیش از ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در شهرستان ایجرود

فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود در استان زنجان از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف بیش از ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در شهرستان ایجرود خبر داد.

سرهنگ مهدی قدیمی در تشریح این خبر اظهار کرد: طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهرستان ایجرود و بخش حلب اجرا و پنج قاچاقچی نیز در این عملیات ها دستگیر شدند.

وی افزود: ماموران فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی موفق شدند در پنج عملیات منظم و منسجم در سطح راه های ارتباطی این شهرستان با سایر شهرستان ها با ناکام کردن قاچاقچیان انواع کالاهای قاچاق به ارزش تقریبی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال را کشف کنند.