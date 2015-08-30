«مرزداران دریای پارس» به رادیو رسیدند/ خوانش رمان توسط بهروز رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی «مرزداران دریای پارس» به نویسندگی غلامرضا کاووسی به روایت قیام مجاهدان خطه جنوب علیه اشغالگران انگلیسی و شهادت رئیس علی دلواری و خنثی سازی توطئه های انگلیسی در آن دوران می پردازد.

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون احمد شمس آصف، محمد یگانه، کامیار محبی، محمدرضا علی، قربان نجفی، محمد پورحسن، حسین فلاح، صنم صالحی، مهین فردنوا و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش پرداخته اند.

«مرزداران دریای پارس» به تهیه کنندگی محمد مهاجر، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور از فردا ساعت ۱۱:۳۰ از رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز پخش می‌شود.

خوانش رمان سیدمهدی شجاعی در رادیو فرهنگ

بهروز رضوی از ۷ تا ۱۲ شهریور در رادیو فرهنگ رمان «کمی دیرتر» نوشته سید مهدی شجاعی را بازخوانی می کند.

برنامه «شب قصه» از گروه کتاب رادیو فرهنگ است که هر شب ۱۰:۴۵ پخش می شود. در این برنامه هنرمندان تئاتر و سینما و نویسندگان هر شب یک داستان را روایت می کنند.

در چند قسمت از برنامه «شب قصه» قرار است بهروز رضوی گوینده پیشکسوت رادیو، رمان «کمی دیرتـر» آخرین رمان سید مهدی شجاعی را برای شنوندگان بازخوانی و روایت کند.

رمان «کمی دیرتر» جدیدترین رمان سیدمهدی شجاعی است که اسفند ماه سال ۹۰ از سوی انتشارات نیستان در ۲۷۲ صفحه به چاپ رسیده است .

این برنامه به تهیه کنندگی نرگس سعادتی از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۵۸ تهیه و پخش می شود.