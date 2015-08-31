عقب نشینی در حوزه فرهنگ به عرصه سیاسی،نظامی و اقتصادی ضربه می زند

نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر گفت: زیرساخت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منجرشد که ۳۶ سال پیش نظام شاهنشاهس فروریخته و نظام اسلامی در کشور مستقر شود.

وی افزود: ما از ابتدای کودکی و حتی در نسل های گذشته آموخته ایم که زیربار ظلم رفتن را باید ننگ دانسته و شهادت در راه اعتلای باورهای دینی را افتخار بدانیم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باورهای دینی و اعتقادی ما به زیرساخت تبدیل شد تا انقلاب مسیر خود را با وجود تهدیدهای فراوان طی کند و این تهدیدهای را به فرصت های بزرگ تبدیل نماید.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز بعد ازموفقیت های مختلفی که در عرصه های مختلف برای انقلاب اسلامی کسب شده است، دشمن متوجه شده که نمی تواند با نفوذ در عرصه های نظامی، سیاسی و اقتصادی در ایران راه به جایی برد از این رو سرمایه گذاری های سنگینی در حوزه نفوذ فرهنگی انجام داده است.

پژمان فر افزود: ناتو فرهنگی، تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی از جمله تعابیری است که رهبر انقلاب برای بیان دغدغه های خود در این حوزه مطرح کردند که خواب را از انسان می رباید.

این نماینده مجلس ادامه داد: دشمن پی برده است که شکست انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگی خواهد بود. ما اگر در عرصه فرهنگی متزلزل شویم به یک کشور پیشرفته مانند سایر کشوهای پیشرفته جهان تبدیل خواهیم شد به همین دلیل است که دشمن برای مبارزه با گفتمان اسلامی که در پیچ تاریخی قرار گرفته است، سرمایه گذاری می کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: دشمن توانسته با استفاده از ابزار رسانه ای در حوزه های مختلف فرهنگی کشور از جمله مظاهر زندگی، پوشش، خوراک، تربیت فرزندان، رابطه زناشویی، عبادت و ... تهاجم گسترده ای به پهنای تمام باورهای ملت ایران انجام دهد.

پژمان فر با تاکید براینکه باید تیزبینی و هوشیاری در این زمینه داشته باشیم یادآور شد: لطمه خورد باورهای ما یعنی از بین رفتن زیرساخت هایی که به ما ایستادگی آموخت.

وی گفت: اگر در حوزه فرهنگی عقب نشینی کنیم دشمن در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و نظامی به ما ضربه خواهد زد.



