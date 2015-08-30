زایندرود میزبان ۸۰ امدادگر هلال احمر

برومند جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مانور امداد و نجات در رودخانه زاینده رود با حضور ۸۰ امدادگر، عنوان کرد: این مانور امداد نجات در حوزه نجات دریایی و رودخانه ای برگزار می شود.

وی افزود: این مانور مخصوص آقایان است و در شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: این مانور در راستای آمادگی بیشتر نیرو های امداد و نجات در هنگام حوادث احتمالی در هنگام بروز سیلاب، سیل، غرق شدگی و نجات دریایی برگزار می شود.

جهانگیری اظهار داشت: این مانور روز سه شنبه هفته جاری در شهرستان سامان برگزار می شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برگزاری مانورهای امداد و نجات نقش مهمی در ارتقا آمادگی امدادگران هلال احمر دارد و امدادگران در این مانورها تجارب ارزنده ای به دست می آورند که این تجارب در هنگام امدادرسانی به آنها کمک می کند.