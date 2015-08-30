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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۱۲

جدول قیمت سکه و ارز روز یک‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز یک‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز یک‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یک‌شنبه در بازار ۹۱۴ هزارتومان، طرح قدیم ۹۱۳ هزار تومان، نیم سکه ۴۶۹ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۶۱۴ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۱۳۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۹۴ تومان، هر یورو را ۳۸۱۳ تومان، هر پوند را ۵۲۲۵ تومان و درهم امارات را ۹۳۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یک‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۱۴۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۱۳۰۰۰
نیم سکه۴۶۹۰۰۰
ربع سکه۲۶۰۰۰۰
گرمی۱۷۰۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۳۶۱۴
نوع ارز 
دلار۳۳۹۴
یورو ۳۸۱۳
پوند۵۲۲۵
درهم۹۳۰
کد مطلب 2899299

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