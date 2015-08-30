کودکان تهرانی پوسیده ترین دندان ها را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر شهنی‌زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری دهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران که قرار است از ۱۰ تا ۱۳ شهریور در برج میلاد برگزار شود، اظهار داشت: افراد ۳۳ تا ۴۸ سال در کشور بالای ۱۳ درصد پوسیدگی دندان دارند و همچنین بیشترین پوسیدگی دندان‌ها مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان، بندرعباس و بندر بوشهر است.

وی با اعلام اینکه کودکان بالای ۴ سال در تهران بالاترین آمار پوسیدگی دندان را دارند، افزود: هر ایرانی به طور متوسط ۶ دندان پوسیده، پرشده و کشیده دارد.

شهنی زاده در ادامه به اهمیت مسواک‌زدن اشاره کرد و گفت:مسواک خوب، مسواکی است که بعد از استفاده، موهای برس آن به حالت اولیه برگردد و اگر غیر از این بود، نباید از آن مسواک استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر یک دندان هم داشته باشیم مسواک زدن لازم است، افزود: مسواک زبر برای افرادی که دندان‌های پوسیده دارند بیشتر کارآیی دارد، زیرا بیشترین میزان پوسیدگی بین دندان‌ها مشاهده می‌شود.

شهنی زاده در ادامه به اهمیت استفاده از نخ‌دندان اشاره کرد و گفت: نخ‌دندان یک کار تفننی نیست، بلکه یکی از راههای حفظ سلامت دهان و دندان استفاده از نخ‌دندان است.

رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران بر ضرورت جویدن غذا برای حفظ سلامت دندانها تاکید کرد و گفت: کسانی که رژیم غذایی نرم دارند، زمینه پوسیدگی دندانها در این قبیل افراد بالاتر است.

شهنی‌ زاده همچنین بر استفاده از مسواک‌زدن بدون خیس کردن آن توصیه کرد و گفت: خیس شدن مسواک باعث می‌شود که خمیردندان در همان مرحله اول از دهان خارج شود.

وی در ارتباط با استفاده از خلال دندان نیز گفت: هر نوع وسیله‌ای که به بافت دندان فرد آسیب می‌رساند نباید مورد استفاده قرار گیرد، ضمن اینکه معلوم نیست خلال دندان که از آن استفاده می‌کنیم بهداشتی باشد.

رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به موضوع جرم‌گیری دندانها اشاره کرد و گفت: جرم عبارت است از تجمع مواد رسوبی داخل دهان با مجموعه‌ای از میکروب‌ها که باعث می‌شود سلامت دندانها از بین برود. بر همین اساس میزان خسارت جرم به دندانها به هیچ‌وجه قابل مقایسه با خسارت جرم‌گیری نیست.

وی افزود: هر دندانپزشک بر اساس آموزش‌های آکادمیک که می‌بیند موظف است پس از درمان درد دندان بیمار، حتما کار جرم‌گیری را برای او انجام دهد.

شهنی‌ زاده گفت: جرم‌گیری اولین درمانی است که باید انجام شود و دهانی که جرم داشته باشد در معرض خطر پوسیدگی دندانها قرار دارد.