به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه شبکه یکپارچه کتابخانههای شهر تهران صبح امروز یکشنبه 8 شهریورماه با حضور رییس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران در تالار ایوان شمس برگزار شد.
در این مراسم که مخاطب اصلی آن کتابداران کتابخانههای شهرداری تهران بودند، نخست سعید رضایی رئیس انجمن کتاب داری و اطلاع رسانی ایران به سخنرانی پرداخت.
رضایی با اشاره به تعدد نهادهای متولی کتابخانه در ایران از جمله شهرداریها، سازمان اوقاف، نهاد کتابخانههای عمومی، کانون پرورش فکری، مساجد و... و. گفت: در دنیا الگوی این مساله وجود تنها یک متولی برای کتابخانههای عمومی است و آن یک نهاد است که به همه سلیقهها و مردم خدمات ارائه میکند و به طور معمول نیز شهرداریها هستند که متولی کتابخانهها هستند چون مرتبط ترین نهاد با مردم به شمار میروند.
وی افزود: بسیاری از ما فکر میکنیم که کتابخانه یعنی ساختمانی که در آن تنها کتاب برای ارائه وجود دارد اما در دنیا کتابخانه موفق جایی است که در زندگی مردم ایفای نقش میکند. امروزه کتابخانه موفق جایی است که محل پارک و کالسکه کودکان است و بچهها در آن به راحتی رفت و آمد دارند. کتابخانه دیگر محل سکوت نیست بلکه جایی است که کودکان در آن بیشتر از پارکها حضور دارند. ما نیز باید بر پایه این تصور نگاهمان به این مراکز را اصلاح کنیم.
سرانه مطالعه خوب اما سرانه کتابخوانی قابل قبول نیست
در ادامه این نشست حجت السلام ناصریپور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در سخنانی عنوان کرد: با افتتاح شبکه یکپارچه کتابخانههای تهران در روز جاری، کتابخانههای تهران شامل ۴ میلیون جلد کتاب میشوند که تنها نیمی از استاندارد موجود در این زمینه در دنیا است.
وی در ادامه با تصریح بر اینکه سرانه مطالعه در ایران خوب است اما سرانه کتابخوانی در ایران قابل قبول نیست، گفت: ما از سال ۱۳۸۶ به بعد تجهیز و خرید کتب و به روز رسانی منابع کتابخانههایمان را نداشتهایم و برای همین مساله در افق کاری این مراکز با ضعفهای جدی روبروییم
ناصریپور در ادامه خواستار حمایت رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای فهرست نویسی کتابهای موجود در کتابخانههای تهران شد.
محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در این نشست در سخنانی با تاکید بر توصیه به کتاب و کتابخوانی در تمامی ادیان الهی گفت: اولین دستور خداوند به پیامبر ما خواندن بود و معجره رسول اکرم(ص) نیز کتاب بوده است. بر همین اساس کتابخوانی در کشور ما نیز نباید کم اثر شود. انقلاب ما انقلابی اسلامی و فرهنگی بود. بنای این انقلاب و مردمی که در آن حضور داشتند فرهنگی بوده و حداقلش این است که ما ۱۰ برابر تاریخ مدعیان جهان، صاحب تاریخ و تمدن هستیم. نباید امروز به سمتی برویم که سرگرمیهای فضای مجاری ما را از کتبخانی باز بدارد.
صلاحی افزود: در ۶۰۰ کتابخانه شهر تهران ۴ میلیون کتاب وجود دارد و این یعنی ما هنوز در یک سوم سطح استاندارد لازم در این زمینه قرار داریم. به باور من باید به فکر تربیت کتابخوان در کشور باشیم و نه اینکه تنها به انتشار کتاب فکر کنیم.
رسانه ملی شبکه، گروه یا برنامهای برای کتابخوان کردن مردم تدارک ببیند
وی در همین زمینه با اشاره به برنامه خندوانه گفت: رسانه ملی باید شبکه یا گروه یا برنامهای در خود برای کتابخوان کردن مردم تدارک ببیند. کتاب اگر جذاب باشد، مردم آن را میخرند. در این راستا مسالهای ندارد که سفارش تولید کار خوب را بدهیم و سعی کنیم که جریان تبلیغ کتاب را در رسانه ملی هدایت کنیم تا لااقل به اندازه ۲ درصد سایر کالاهای تجاری کتاب نیز تبلیغ شود.
حجتالاسلام میثم امرودی نیز در ادامه این نشست در سخنانی عنوان کرد: هدف ما از واگذاری کتابخانه های معاونت اجتماعی به سازمان ایجاد فضایی آرام و هماهنگ برای کار فرهنگی است. ما برنامه ای برای تفکیک وظایف خود نداریم چرا که مدیریت در شهرداری تهران یکپارچه تعریف شده است. ماشرکت ما نیز با سازمان از جنس مشارکت های اخلاقی است. در همین زمینه اگر آقای صلاحی فکر میکنند که صندلی من هم اگر توسط ایشان گرفته شود میتواند منجر به یک اتفاق فرهنگی مهم شود، من از دادنش دریغ نخواهم کرد. چون مهم افتادن آن اتفاق فرهنگی است.
وی همچنین خطاب به کتابداران این نشست گفت: شما باید آنقدر از این کتابهای در اختیارتان استفاده کنید که بژوسد و ما مجبور شویم هر سال آنها را عوض کنیم. کتابخانه های ما نباید انبار کتاب شود بلکه باید محل رویش تفکر قرار بگیرد.
معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران همچنین با اشاره به بازدید روز جاری خود و شهردار تهران از پروژه باغ کتاب اظهار امیدواری کرد که این مرکز در اوایل شش ماه دوم سال جاری افتتاح شود.
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