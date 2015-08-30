نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در حاشیه افتتاح این واحد تولیدی که ظهر یکشنبه به بهره برداری رسید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارخانه فوق که سبب اشتغالزایی جوانان محروم روستای شیریحیاطی شده است، بسیار مدرن بوده و با افتتاح فاز دوم آن در مجموع ۵۰ نفر در این کارخانه مشغول به کار خواهند شد.
صفر نعیمی رز با بیان اینکه این واحد تولیدی با آورده ۲۲ میلیارد ریالی بخش خصوصی و هشت میلیارد ریالی تسهیلات دولتی ساخته شده است، گفت: شهرستان آستارا دارای ظرفیتهای ممتازی است که باید شناسایی شده و روی آن ها سرمایهگذاری شود.
وی افزود: گردشگران داخلی و خارجی به جهت آب و هوای بسیار مناسب، بازارهای متعدد و وجود مناطق کوهستانی و زیبایی همچون گردنه حیران به آستارا میآیند و از این پس شهروندان و گردشگران نیز آب معدنی آستارا را بر سفرههای خود خواهند داشت.
نعیمی ادامه داد: با همت مسئولان، مردم و سرمایهگذاران بخش خصوصی، معضل بیکاری جوانان مرزنشین شهرستان آستارا حل خواهد شد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با هر سرمایهگذاری که بخواهد در این شهرستان جهت ایجاد اشتغال و فرصت شغلی برای جوانان و مردم منطقه سرمایهگذاری کند، آماده همکاری هستیم.
وی یادآور شد: به همت دولت تدبیر و امید، شهرستان مرزی بندر آستارا در حال رشد، پیشرفت و در مسیر توسعه و آبادانی قرار دارد.
این کارخانه با سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی و اشتغالزایی مستقیم برای ۲۵ نفر در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع و زیربنای یک هزار و ۲۰۰ مترمربع ایجاد شده است.
کارخانه فوق ظرفیت تولید شش هزار بطری نیم لیتری و سه هزار بطری یک و نیم لیتری در هر ساعت را دارد و آب این کارخانه از چشمههای بالادست منطقه ییلاقی باباعلی تأمین میشود.
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