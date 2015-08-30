اصولگرایان با راهبرد «یکصدا یک فهرست» همگرا خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه در نشست دبیران این حزب اظهار کرد: راهبرد «یکصدا یک فهرست» بدون سهم‌خواهی شخصی و گروهی هیچ یک از تشکلهای اصولگرا اکنون به صورت یک گفتمان درآمده است.

حبیبی تصریح کرد: اصولگرایان با این راهبرد در صدد تشکیل یک مجلس ولایی هستند که بتواند راهبردهای رهبری را در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ ومسایل اجتماعی عملیاتی کند.

وی با اشاره به اینکه که روزنامه‌های دوم خردادی برخی اخبار و تحلیل‌های وارونه مطرح می‌کنند و با تقسیم اصولگرایان به تندرو و میانه‌رو، افراطی و معتدل درصدد اخلال در همگرایی اصولگرایان هستند بیان داشت: همانطور که می دانید روزنامه‌های دوم خردادی از قرار گرفتن تشکلهای اصولگرا در کنار هم ناراحت هستند با انتشار برخی اخبار دروغ و تحلیل‌های بی مبنا و وارونه می‌خواهند در میان اصولگرایان واگرایی ایجاد کنند تا مدل انتخابات ۹۲ را باز تولید کنند.

حبیبی تصریح کرد: اصولگرا، اصولگراست. تندرو و افراطی، معتدل و سنتی نداریم. بالاخره یا کسی اصولگرا اهست یا نیست. ملاکهای اصولگرایی مشخص است که خوشبختانه ما در نشست پنجشنبه گذشته آن را باز تعریف کردیم.

وی افزود: متأسفم که دوم خردادیها در قالب همین تحلیل‌های فریب‌آمیز به ساحت برخی از شخصیت‌های بزرگ اهانت می‌کنند ما این اهانت را برنمی‌تابیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: آیت الله مصباح یزدی در کنار آیت الله یزدی دبیر کل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و آیت الله موحدی کرمانی دبیر کل روحانیت مبارز دغدغه همگرایی اصولگرایان را دارند به همین دلیل آیت الله مصباح در اجلاس مشترک دبیران استانهای سه تشکل شرکت کردند. آیت‌الله موحدی کرمانی هم یک پیام ویدئویی مرحمت فرمودند و چون در سفر بودند نتوانستند در این اجلاس شرکت کنند و از طرف آیت الله یزدی نیز یکی از شخصیتهای روحانی به ایراد سخن پرداختند.

وی با اشاره به جمع‌بندی این نشست اظهار داشت: دستاوردهای این نشست به زودی آثار خود را در سراسر کشور نشان می‌دهد قرار است ما دست دوستی و مودت به سوی همه اصولگرایان دراز کنیم ضمن اینکه گفته‌ایم ما قطب اصلی یا مرکز اصلی همگرایی اصولگرایان نیستیم. اکنون گفتمان همگرایی در سراسر کشور در میان اضلاع و افراد و شخصیت‌های اصولگرا به شکل منطقی پیش می‌رود بطور طبیعی ما می‌توانیم با راهبرد یک‌صدا یک فهرست در کنار هم قرار بگیریم و پیش‌بینی ما این است که ان‌شاءالله همه اصولگرایان با دغدغه همگرایی یکی خواهند شد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت و بزرگداشت یاد شهیدان، باهنر و رجایی بیان داشت: هفته دولت و تکریم شهیدان رجایی و باهنر فرصتی است که همه ساله دولت‌ها بدست می‌آورند تا به مردم توضیح دهند تا چه میزان به معیارها و ملاکهای یک حکومت خوب بر اساس الگوی شهید رجایی و شهید باهنر نزدیک شده‌اند. آنها کارنامه خود را در معرض داوری مردم قرار می‌دهند.

وی افزود: ملاکهایی چون انقلابی بودن، اخلاص، پرهیز از اشرافی‌گری، پایبندی به دین، استکبارستیزی و شناخت دقیق دشمن از جمله معیارهایی است که باید دولتمردان به آن توجه کنند تا در داوری مردم کارنامه قابل قبولی داشته باشند.

حبیبی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری در جریان ریز عملکرد دولت با گزارشی که تک‌تک وزرا دادند قرار گرفتند و در هر مورد رهنمودهایی را هم ارائه فرمودند.

وی افزود: مقام معظم رهبری یک سری مطالبی مطرح فرمودند و دولت را از برخی رویکردها برحذر داشتند از جمله اینکه؛ دولتمردان در نقشه دشمن بازی نکنند، از حاشیه‌سازی پرهیز نمایند، دشمنی استکبار جهانی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را فراموش نکنند. معظم له از خدمات دولت هم تقدیر به عمل آوردند و مانند همیشه پشتیبانی اصولی خودشان را از دولت ابراز داشتند. اینها مطالب مهمی است که اگر دولت توجه نکند آسیب خواهد دید. وی همچنین مسئله نفوذ امریکا در منطقه و ایران را متذکر شد و گفت جلوگیری از نفوذ دشمن در داخل و منطقه باید در دستور کار دولت قرار گیرد و سیاست خارجی و داخلی دولت بر این مبنا طراحی و اعمال شود.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین با اشاره به اهمیت مسایل اقتصادی در کلام رهبری اظهار داشت: موضوع اقتصاد مقاومتی در این دیدار تقریباً ستون فقرات رهنمودهای رهبری را تشکیل می‌داد. معظم له پیشنهاد دادند یک ستاد فرماندهی تشکیل شود تا وظایف همه اجزاء دولت در این ستاد دیده شود واز طرف فرماندهی مورد مطالبه قرار گیرد. این مسئله فوق‌العاده است. بیش از ۱۸ ماه از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی می‌گذرد و هنوز دولت کارنامه قابل قبولی در این باره ارائه نداده است.

حبیبی در پاسخ به این سوال که آقای ظریف اعلام کرده است اجرای تعهدات ایران از اول مهر آغاز می‌شود، گفت: شتابزدگی در اجرای تعهدات درحالی که تصویب برجام در واشنگتن همچنان در هاله‌ ابهام است چه معنا می‌دهد. همچنین شتابزدگی در اجرا تا وقتی که هنوز طرف مقابل به هیچ تعهدی تا کنون عمل نکرده باز بی معناست.

وی با اشاره به گزارش جدید آژانس اظهار داشت: در حالی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید؛ سایت پارچین هسته‌ای نیست آژانس با موضع‌گیری دوپهلو باز علامت سوال روی فعالیتهای هسته‌ای ایران می‌گذارد. با این بی اعتمادی به آژانس آیا شتابزدگی در اجرای تعهدات معنا دارد.

وی در پایان بزرگداشت یاد شهدای باهنر و رجایی گفت: روز هشتم شهریور که فاجعه انفجار دفتر نخست وزیری توسط منافقین رخ داد، روز مبارزه با تروریسم است. ایران یکی از اصلی‌ترین قربانیان تروریسم می‌باشد. ما ۱۷ هزار نفر شهید در مبارزه با تروریسم داده‌ایم. کسانی که این تعداد انسان مظلوم را شهید کردند اکنون مورد حمایت آمریکا و اروپا هستند و جالب این است که آمریکاییها به ما تهمت حمایت از تروریسم می‌زنند. همچنین این ایام، ایام شهادت رئیس علی دلواری قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس است و به همین مناسبت روز شهادت این شهید عزیز را روز مبارزه با استعمار انگلیس نام نهادند.