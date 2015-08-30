به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ستارگان جهان با حضور بازیکنانی چون گایزکا مندیهتا، فرناندو هیهرو، میشل سالگادو، لوییس فیگو، پائولتا، روبرتو کارلوس و بودو ایلگنر موفق شد در دیداری خیریه که روز جمعه در تهران برگزار شد مقابل ستارگان ایران به برتری ۳ بر صفر رسید.
مندیهتا نسبت به برگزاری این بازی واکنش مثبت نشان داده است.
مندیهتا در صفحه توییتر خود نوشت: بازی مقابل ۵۰ هزار تماشاگر فوتبال در ورزشگاه آزادی احساس بسیار خوبی است. از همه تماشاگران ایرانی به خاطر حمایتشان تشکر میکنم. همچنین افتخار بزرگی است که این دیدار روی تمبر چاپ میشود و به زودی در دسترس شما ایرانی ها قرار میگیرد. شما برای این بازی زیبا شور فوقالعادهای از خود نشان دادید. امیدوارم به زودی در ایران ببینمتان.
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