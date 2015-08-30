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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۱۰

گایزکا مندیه‎تا:

خوشحالم بازی ستارگان روی تمبر چاپ می‌شود

خوشحالم بازی ستارگان روی تمبر چاپ می‌شود

ستاره پیشین فوتبال اسپانیا از برگزاری دیدار با ستارگان ایران و چاپ شدن تمبر این بازی ابراز شادمانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ستارگان جهان با حضور بازیکنانی چون گایزکا مندیه‎تا، فرناندو هیه‎رو، میشل سالگادو، لوییس فیگو، پائولتا، روبرتو کارلوس و بودو ایلگنر موفق شد در دیداری خیریه که روز جمعه در تهران برگزار شد مقابل ستارگان ایران به برتری ۳ بر صفر رسید.

مندیه‌تا نسبت به برگزاری این بازی واکنش مثبت نشان داده است.

مندیه‌تا در صفحه توییتر خود نوشت: بازی مقابل ۵۰ هزار تماشاگر فوتبال در ورزشگاه آزادی احساس بسیار خوبی است. از همه تماشاگران ایرانی به خاطر حمایتشان تشکر می‌کنم. همچنین افتخار بزرگی است که این دیدار روی تمبر چاپ می‎شود و به زودی در دسترس شما ایرانی ها قرار می‌گیرد. شما برای این بازی زیبا شور فوق‌العاده‎ای از خود نشان دادید. امیدوارم به زودی در ایران ببینمتان.

کد مطلب 2899321

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