بجا سخن گفتن از آداب حکيم شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، گزیده ای از درس اخلاق سالهای گذشته آیت الله جوادی آملی در پی می آید؛

وجود مبارك امام رضا(ع) فرمود: «إنّ الصَّمْتَ بابٌ مِن أبواب الحكمة» «صَمْت» يعني سكوت. خيلی از ماها بايد درس سكوت بخوانيم كه چه وقت ساكت باشيم، چقدر حرف بزنيم و چطور حرف بزنيم. مگر آدم هميشه حرف می زند!؟ هر جا حرف می زند!؟ هر طور كه دلش خواست سخن می گويد!؟ در حالی که حرف را به اندازه ضرورت می زنند قهراً فكركرده حرف می زنند نه بی جا.



يكی از آداب حكيم شدن همين خاموش بودن، بجا سخن گفتن، كم سخن گفتن و مانند آن است. به ما گفتنه اند كم حرف بزن و وقتي هم كه می خواهی حرف بزنی هم خوب حرف بزن و هم حرفِ خوب بزن برای اينكه تو داری املا می كنی و فرشته‌ها دارند می نويسند؟إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ؟ كِرَاماً كَاتِبِينَ؟لذا مواظب باشيد كه خوب املا كنيد.



از دروس اخلاق آيت الله جوادی آملی در سلسله مباحث درس اخلاق ۹۲/۶/۲۱