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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۲۱

فرماندهی انتظامی استان زنجان:

پلیس مظهر عدالت، نظم و آرامش اجتماعی است

پلیس مظهر عدالت، نظم و آرامش اجتماعی است

زنجان - فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: پلیس همواره مظهر عدالت، نظم و آرامش اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر  و به نقل از  پایگاه خبری پلیس، سردار علیرضا صالحی در جمع کارکنان اداری ساختمان امام رضا (ع) این فرماندهی با تاکید بر رفتار حسنه و خوشرویی با یکدیگر اظهارکرد: در فرهنگ شکوهمند اسلام بر اخلاق نیکو و برخورد شایسته با مردمان سفارش شده است.

وی به خصوصیات اخلاقی و زهد و تقوای امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: خصوصیات اخلاقی و زهد و تقوای آن حضرت به گونه ای بود که حتی دشمنان خویش را نیز شیفته و مجذوب خود کرده بود و با مردم در نهایت ادب تواضع و مهربانی رفتار کرده و هیچ گاه از مردم جدا نمی شد.

صالحی با تاکید بر اینکه عدالت خواهی امروز در شغل پلیس تجلی می یابد، گفت: اگر پلیس ماموریت های خود را به نحو احسن اجرا نماید جامعه در مسیر توسعه قرار می گیرد .

فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر اینکه پلیس و جامعه از هم ناگسستنی هستند، اظهار کرد: گفتار، کردار و هدف پلیس در جامعه در چهارچوب شرع، قانون و مقررات است.

سردار صالحی با بیان اینکه نقطه مطلوب پلیس، تامین نیازهای اجتماعی جامعه است، خاطر نشان کرد: هفته ناجا فرصتی است که جامعه از تلاش ها و پیشرفت های تلاشگران عرصه نظم و امنیت مطلع شود.

در این مراسم همچنین سردار علیرضا صالحی فرمانده انتظامی استان زنجان به عنوان خادم علی بن موسی الرضا(ع) تجلیل شد

کد مطلب 2899335

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