به گزارش خبرنگار مهر، گودرز احمدوند پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی و هماهنگی هفته دفاع مقدس دزفول با بیان اینکه افتخارات امروز ما مرهون مقاومتها و ایستادگیهای مردم در دفاع مقدس است، اظهار کرد: اگر امروز هشت سال دفاع مقدس را گرامی میداریم برای این است که به دوستان و دشمنان ثابت کنیم که ملت ما کماکان زیر پرچم ولایتفقیه با استکبار میجنگد.
احمدوند با اشاره به برگزاری رژه پرشکوه نیروهای مسلح با همکاری سپاه دزفول گفت: روز اول هفته دفاع مقدس با عنوان «روحانیت، علم و دانش» نامگذاری شده است که در این روز دیدار نیروهای مسلح با امامجمعه شهرستان صورت میگیرد.
وی، روز دوم هفته دفاع مقدس را روز «شهیدان، جانبازان و جانآفرینی» عنوان کرد و افزود: در این روز برنامه حضور در مزار شهدا، عطرافشانی و تجدید میثاق با این شهیدان را در دستور کار قرار دادهایم.
فرمانده تیپ ۲۹۲ زرهی با بیان اینکه روز سوم هفته «معنویت، زنان، خانواده و سلامت» نام دارد، تصریح کرد: حضور در نماز جمعه و برگزاری همایشهای پیادهروی در این روز انجام میشود.
احمدوند بیان کرد: چهارمین روز از هفته دفاع مقدس با عنوان «دفاع همهجانبه، جوانان، پشتیبانی مردمی و اصناف» نامگذاری شده است و باید گفت که رشادتهای مردم دزفول در عرصه جنگی در تمام کشور بینظیر است.
وی با اشاره بهروز پنجم بهعنوان روز «ولایت مداری رزمندگان، آزادگان، پیشکسوتان و جهاد گران» گفت: با توجه به اینکه روز پنجم با سالروز آزادی حصر آبادان همزمان شده است در این روز مقررشده تا علاوه بر تجلیل از نقش جهادگران به تبیین نقش رهبری در شکست حصر آبادان هم بپردازیم.
فرمانده تیپ ۲۹۲ زرهی دزفول ادامه داد: روز ششم روز «وحدت ملی، بصیرت، دشمنشناسی، بیداری اسلامی و استکبارستیزی» است که در این روز به تبیین نقش انقلاب اسلامی و رهبری بهعنوان الگوی نهضتهای مقاومت در جهان اسلام میپردازیم.
احمدوند روز پایانی را روز «فرماندهان، عزت مداران و حماسهآفرینان» عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه این روز درواقع سالروز شهیدان کلاه دوز، جهانآرا و فلاحی است سعی میکنیم همایشهایی در این زمینه برگزار کنیم.
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