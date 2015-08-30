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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۳۲

سردار عراقی در جمع خبرنگاران عنوان کرد:

سپاه آماده پاسخ به هرگونه تهدیداست/ داعش درمرزهای ایران حضورندارد

سپاه آماده پاسخ به هرگونه تهدیداست/ داعش درمرزهای ایران حضورندارد

خرم آباد - جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه پاسخگوی هرگونه تهدید است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله عراقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان لرستان در پاسخ به سوالی در رابطه با موقعیت داعش در مرزهای کشور اظهار داشت: در حال حاضر در مرزها داعش را نداریم و حتی در نزدیک مرزهای کشور نیز داعش حضور ندارد.

وی با اشاره به آمادگی سپاه در مرزهای کشور عنوان کرد: سپاه پاسداران مانند همیشه آماده و پاسخگوی هرگونه تهدید است.

جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران با اشاره به آمادگی سپاه در مرزها و برون از مرزها تصریح کرد: بنا به اوامر و منویات مقام معظم رهبری هرگونه ماموریتی باشد نیروی زمینی از آمادگی خوبی برخوردار است.

سردار عراقی همچنین به عملکرد تیپ ۵۷ سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان اشاره کرد و گفت: عملکرد این تیپ بسیار عالی است و از یگانی آماده از نیروهای توانمندی برخوردار است.

وی با بیان اینکه این تیپ از خیر و برکات دوران دفاع مقدس است، عنوان کرد: تیپ ۵۷ سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان همواره در ماموریتها و عملیات های مختلف بسیار سربلند بوده است.

جانشین نیروی زمینی سپاه پاسدارن تصریح کرد: تیپ ۵۷ سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان به خصوص در منطقه شمال غرب بسیار موفق عمل کرده است.

کد مطلب 2899354

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    نظرات

    • سمیه ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
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      ان شاالله هرچه زودتر ریشه داعش نابود میشه!
    • دکتر سهرابرسولی ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
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      درود بر ایران.
    • ف.ر ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
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      چوایران نباشد تن ما مباد درود برمدافعان جان برکف
    • مهندس میلاد ۱۸:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
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      درود به خاک پاک ایران
    • ali ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
      0 0
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      ان شاءالله که ریشه داعش به همین زودی به دست برادران عراقی خشکانیده میشه و نیاز به حضور فیزیکی ما نخواهد بود.
    • پیام غضنفر ۰۱:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۹
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      به امید خدا و با رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب ٬ داعش و هم پیمانانش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نابود می گردند.
    • اصغر ۰۳:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۹
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      درود بر دلاور مردان سپاه

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