سپاه آماده پاسخ به هرگونه تهدیداست/ داعش درمرزهای ایران حضورندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله عراقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان لرستان در پاسخ به سوالی در رابطه با موقعیت داعش در مرزهای کشور اظهار داشت: در حال حاضر در مرزها داعش را نداریم و حتی در نزدیک مرزهای کشور نیز داعش حضور ندارد.

وی با اشاره به آمادگی سپاه در مرزهای کشور عنوان کرد: سپاه پاسداران مانند همیشه آماده و پاسخگوی هرگونه تهدید است.

جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران با اشاره به آمادگی سپاه در مرزها و برون از مرزها تصریح کرد: بنا به اوامر و منویات مقام معظم رهبری هرگونه ماموریتی باشد نیروی زمینی از آمادگی خوبی برخوردار است.

سردار عراقی همچنین به عملکرد تیپ ۵۷ سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان اشاره کرد و گفت: عملکرد این تیپ بسیار عالی است و از یگانی آماده از نیروهای توانمندی برخوردار است.

وی با بیان اینکه این تیپ از خیر و برکات دوران دفاع مقدس است، عنوان کرد: تیپ ۵۷ سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان همواره در ماموریتها و عملیات های مختلف بسیار سربلند بوده است.

جانشین نیروی زمینی سپاه پاسدارن تصریح کرد: تیپ ۵۷ سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان به خصوص در منطقه شمال غرب بسیار موفق عمل کرده است.