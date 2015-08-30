مهدی خداوردیان یکی از تهیه‌کنندگان برنامه تلویزیونی «قرار» که از شبکه افق پخش می‌شود به خبرنگار مهر گفت: تهیه ۹۰ قسمت از این برنامه به عهده من بود که فردا ۹ شهریور آخرین قسمت از این بخش روی آنتن می رود و بعد از این کار به تهیه کنندگی الهه بهبودی یکی دیگر از تهیه‌کنندگان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه شروع این برنامه با محوریت مسجد بود، افزود: سبک زندگی مردم این روزها به شکل اساسی تغییر پیدا کرده و بخش قابل توجهی از آن به دوری مردم از مسجد برمی‌گردد. اینکه برخی به رفتن مساجد مقید هستند یا خیر چندان ارتباطی ندارد. همین دوری خود باعث بسیاری از تغییرات در نوع زندگی مردم شده است.

این تهیه کننده گفت: با این رویکرد ۳۹ قسمت به مسجد اختصاص یافت و از جنبه های متفاوتی چون ارتباط مسجد با دفاع مقدس، خداوند، موضوعات فرهنگی، انقلاب، سیاست و... مورد بررسی قرار گرفت. بعد از اینکه برنامه توانست تمامی جنبه ها را پوشش دهد تغییر رویه دادیم و به صورت پرونده‌محور کار کردیم. از این رو «قرار» به دو بخش سه روزه از «شنبه تا دوشنبه» و «سه شنبه تا پنجشنبه» تقسیم شد تا مقولات متفاوتی چون ماهواره، دختران در جامعه، توجه به اقشار مختلف و ... در آن مطرح شود.

خداوردیان با تاکید بر اینکه «قرار» پتانسیل بالایی برای پرداختن به موضوعات روز جامعه دارد، عنوان کرد: وقتی یک برنامه به سمت موضوعات اجتماعی می رود مخاطب بیشتر جذب می شود. ما بعد از اینکه پرونده محوری را اساس کار قرار دادیم متوجه این نکته شده و خوشبختانه با استقبال بیشتری هم روبرو شدیم.

وی افزود: ذائقه مردم به سمت مسایل اجتماعی راغب تر است تا اینکه صرفا از نگاه معارفی بخواهیم مفاهیم و موضوعات را مورد بررسی قرار دهیم. ضمن اینکه در سایر بخش ها هم تغییر ایجاد شد، به عنوان مثال برنامه از قالب اذان‌گاهی درآمد.

این تهیه‌کننده در پایان درباره سایر فعالیت های خود گفت: قرار است برای شبکه ۵ سیما سریال جدیدی را تهیه کنم. در حال انجام یک سری مذاکرات هستیم که در صورت مشخص شدن نتایج به زودی وارد پیش تولید و انتخاب عوامل می شویم.