سرتیپ پاسدار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: بر اساس مصوبات نهادینه شده در کمیسیون اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ طرح نظارت بر اماکن اقامتی همچون، هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمانپذیرها، پانسیون ها و اقامتگاه ها، از ابتدای سال جاری، آغاز شده است که طی آن سه واحد اقامتی به علت بروز تخلفات ۱۵ گانه صنفی و انتظامی پلمب شد.

وی افزود: ماموران پلیس اماکن تهران بزرگ، پس از احصای نقاط آلوده احتمالی در سطح محلات شهر تهران و با ابلاغ دستورالعمل و شیوه بازدید از واحدهای موصوف، از ابتدای سال جاری اقدام به بازدید و بازرسی از این مراکز کردند که طی ۱۴۰۸ مورد بازدید، به مسئولان ۱۲۹ واحد صنفی و اقامتی اخطار پلمب داده شده و ۱۹ مرکز اقامتی به خاطر تخلفاتشان پلمب شدند.

سردار ساجدی نیا گفت: در این طرح که در راستای افزایش امنیت و آرامش شهروندان و همچنین مسافران در شهر تهران و با همکاری پلیس پیشگیری و اماکن پلیس تهران بزرگ صورت گرفته است، ۶۹۴ مورد نیز تذکر به متخلفان داده شده است.

وی در ادامه افزود : هتلداران و مسافرخانه داران باید از اسکان افراد بدون مدارک شناسایی معتبر خودداری کرده و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق تلفن مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به اداره نظارت بر اماکن عمومی اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: بررسی وضعیت پروانه کسب واحد صنفی، بررسی و مطابقت مدارک هویتی مسافران، بررسی دفتر ثبت ورود و خروج مسافران، بررسی اقامت اتباع غیر ایرانی، بررسی آمار مسافران، بررسی حضور مسافران مجرد و مشکوک، بررسی کارکرد دوربین های مداربسته فضاهای عمومی مراکز اقامتی، بررسی وضعیت صلاحیت کارکنان و کارمندان مراکز اقامتی، بررسی رعایت شئونات اخلاقی از سوی کارکنان مراکز اقامتی و... از مواردی است که ماموران پلیس تهران بزرگ به آن رسیدگی و نظارت می کنند و در صورتی که در یکی از این مراکز اقامتی موارد فوق رعایت نشده باشد، در ابتدا اخطار پلمب صادر و متعاقبا در صورت تکرار، مرکز فوق پلمب خواهد شد.

رییس پلیس پایتخت در پایان، ضمن توصیه به شهروندان در خصوص عدم سکونت در مراکز ناشناخته از جمله خانه‌ها و آپارتمان‌های شخصی و استیجاری در ایام مسافرت خود در تهران و سایر نقاط کشور، گفت: اسکان و اقامت در محل های ناشناخته سبب بروز مشکلاتی از جمله سرقت، بروز جرایم اخلاقی، عدم وجود امکانات رفاهی مطلوب و ... می شود و پلیس پایتخت سعی دارد با نظارت مستمر از بروز این گونه مسایل جلوگیری کند.