ضرورت تقویت اصل محله محوری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میداری در همایش پیشگیری از اعتیاد که با حضور جمعی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی در سالن شهید طحانی شهرستان ملارد برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازنگری در حوزه آسیب های اجتماعی و اعتیاد ضرورتی حائز اهمیت است که می طلبد با تجدید نظر و رویکردی جدید به بررسی و واکاوی گذاشته شود.

وی افزود: در طول سنوات گذشته اقدامات متعددی در حوزه پیشگیری از اعتیاد عملیاتی شده که با لحاظ کردن تدابیر و تمهیدات تکمیلی در برنامه ششم توسعه به موفقیت های هر چه بیشتری نائل شد.

میداری گفت: بیش از ۵۰ درصد آسیب های اجتماعی و زندانی های ما در کشور مشمول مواد مخدر و اعتیاد می شود.

معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی عنوان کرد: طبق آمارهای موجود در سال های گذشته بالغ بر دو هزار و ۳۰۰ مرگ و میر در کشور ناشی از مصرف مواد مخدر بوده است که خوشبختانه در سال گذشته این آمار در برخی از نقاط ثابت ماند و با افزایش مواجه نشد.

وی افزود: دولت و ساختار اداری در کشور ما متمرکز است و می توان با تقویت محله محوری در مقابل ملی محوری اهداف و برنامه های طراحی شده در عرصه های گوناگون اعم از توسعه، اشتغال، پیشگیری از اعتیاد و ... را به نحو شایسته ای عملیاتی کردند.

میداری گفت: هر نقطه، ناحیه، شهر و روستایی شرایط و ویژگی های خاص به خود را دارد و نمی توان با یک نسخه واحد و نگاهی یکپارچه به اهداف پیش بینی شده در کلیه نقاط کشور دست یافت.

معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سازمان بهزیستی در طرح رابطین سلامت به نحو شایسته ای این الگو را اجرایی کرده و به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته است که با توسعه و تسری آن به بخش های دیگر قادر خواهیم بود به دستاوردهای سازنده ای در ابعاد دیگر دست یابیم.

افزایش رفاه و نشاط در کنترل آسیب های اجتماعی موثر است

محسن روشن پژوه معاون پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ۵ هزار مرکز درمانی سرپایی فعال در کشور اظهار داشت: در عرصه مواد مخدر اقدامات اجرایی بسیاری عملیاتی شده اما با این وجود همچنان پدیده اعتیاد از جدی تری دغدغه های جامعه محسوب می شود.

وی افزود: پیشگیری، درمان و مقابله با اعتیاد اصول و مبانی خاص به خود را دارد که باید بیش از پیش به آن توجه شود.

روشن پژوه گفت: معضل اعتیاد و سلامت همگانی دو مولفه یانفک از یکدیگر است که نباید آن را از هم جدا کرد.

معاون پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی عنوان کرد: در واقع امر، عوامل خطر در حوزه آسیب های اجتماعی مشترک است و باید به صورت یکپارچه به آن نگریسته شود.

وی افزود: نشاط و رفاه دو اصل برجسته و تاثیر گذار در مقابله و پیشگیری از آسیب های اجتماعی به شمار می رود که با تقویت و ارتقای هرچه بیشتر آن اهداف طراحی شده در این حوزه به نفع شایسته تری تامین خواهد شد.

سن مصرف قلیان، به ۱۰ سال رسیده است

حجت الاسلام سید حسین حسینی امام جمعه شهرستان ملارد اظهار داشت: در اسلام هر آنچه که عقل را تحت تاثیر قرار دهد و باعث زوال آن شود حرام اعلام شده است.

وی افزود: اعتیاد به مواد مخدر از نمونه مواردی به شمار می رود که به اجتناب از آن تاکید بسیاری شده است.

امام جمعه ملارد گفت: شکست در اهداف ناآگهی از مضرات اعتیاد، سودجویی، لذت کاذب و ... را از اصلی ترین دلایل گرایش افراد به سمت سوء مصرف مواد مخدر و محرک محسوب می شود.

حجت الاسلام حسینی عنوان کرد: پیرو بررسی های انجام شده در سال ۹۲، ۵۵ میلیارد و ۳۹۰ میلیون نخ سیگار در کشور استعمال شده و متاسفانه در طول سالیان اخیر سیر مصرف سیگار در خانم ها روندی صعودی به خود گرفته است.

وی افزود: اطلاعات دریافت شده حاکی از کاهش سن مصرف قلیان از ۱۴ به ۱۰ سالگی است و در چنین فضا و شرایطی می طلبد رسانه های مکتوب، شینداری و تصویری بیش از پیش مضرات و تبعات ناخوشایند سیگار، قلیان و مواد مخدر را رسانه ای کنند.

امام جمعه ملارد یادآور شد: نقش آگاهی سازی و اطلاع رسانی در جلوگیری، کاهش و درمان معضل اعتیاد بسیار اثرگذار است و می شود با جایگزین کردن عادات خوب و تقویت معنویات به نحو موفق تری در مقابله با این پدیده شوم گام برداشت.

گفتنی است پیش از آغاز این همایش مرکز نگهداری از سالمندان فریما با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در این شهرستان به بهره برداری رسید.