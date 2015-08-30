پوستر ششمین جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح یک شنبه با حضور نماینده شهرستان، فرماندار، شهردار لاهیجان و جمعی از اهالی هنر و رسانه برگزار شد، نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر تئاتر تمام فرهنگ نباشد ولی بی شک بخش مهمی از فرهنگ جامعه محسوب شده و بهترین ابزار برای برقراری ارتباطات اجتماعی است.

ایرج ندیمی با اشاره به اینکه تئاتر یکی از اشکال مختلف گفتمان بشری است ادامه داد: جشنواره تاتر خیابانی «شهروند» زمینه ای را فراهم می آورد تا بتوان با زیباترین و تاثیر گذارترین روش به مردم جامعه ارتباط برقرار کرده و گفتمان داشته باشیم.

سخنگوی فراکسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بی شک هنر و سیاست بدون هم معنی نداشته و با هم همپوشانی دارند که مسئولان باید بتوانند از این سرمایه فرهنگی برای ایجاد روحیه بهتر در جامعه بهره بگیرند.

در ادامه این مراسم شهر دار لاهیجان و دبیر ششمین دوره از جشنواره با اشاره به حضور ۲۵ اثر نمایشی از ۹ استان کشور گفت: ۱۵۵ اثر از ۴۹ شهر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که از این میان ۲۵ اثر از ۹ استان مرکزی، کردستان، خوزستان، اصفهان، ایلام، مازندران، همدان، آذربایجان شرقی و گیلان در ششمین دوره از جشنواره تاتر خیابانی «شهروند» حضور خواهند داشت.

سعید آگشته ادامه داد: این تعداد از آثار در دو بخش مسابقه و جنبی در جشنواره اجرا می شوند.

وی افزود: امسال و به عنوان بخش ویژه نیز نمایش «فرشته ماهی ها در خاک» با موضوع شهدای غواص و به نویسندگی و کارگردانی علی عمرانی هر شب ساعت ۲۱ در بوستان هنر شهرستان لاهیجان اجرا می شود.

ششمین جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» ۱۱ تا ۱۴ شهریور ماه در شهرستان لاهیجان برگزار می شود.