تحقیق وتفحص ازسازمان املاک ومستغلات شهرداری مطرح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی‌پور در نشستی خبری با اهالی رسانه با بیان اینکه باید ابتدا بحث‌ها کارشناسی شود و بعد در رسانه‌ها منعکس شود، درباره تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات شهرداری گفت: تحقیق و تفحص یک روال قانونی دارد و باید اکثریت اعضا آن را امضا و بعد به صورت مکتوب به هیات رئیسه اعلام شود که تاکنون چنین موضوعی مطرح نشده است.

وی با بیان اینکه نباید برخی موضوعات را قبل از آنکه در صحن شورا بررسی شود، رسانه‌ای کرد تا ذهن مردم مشغول شود، گفت: این آماری که در خصوص املاک فاقد سند ارائه می شود، باید مشخص شود مربوط به چند سال است آیا مربوط به ۱۰ سال گذشته است یا مربوط به ۵۰ سال پیش؟ وقتی این نکات تاثیرگذار مطرح نشده، نشان می‌دهد این حرف‌ها کارشناسی نیست.

تقی‌پور اضافه کرد: بسیاری از این املاک بی‌سند هستند اما بی‌صاحب نیستند و بر اساس تهاتر و ... بدست آمده اما هنوز فرآیند رسمی شدن سند آنها طی نشده است. در کل کشور نیز املاک بسیاری وجود دارد که فاقد سند است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این‌گونه موارد توسط کمیسیون برنامه و بودجه اعلام نمی‌شود؟ گفت: کمیسیون برنامه و بودجه بر اساس گزارش حسابرسان خبره و متعهد، تصمیم‌گیری می‌کند و این گزارشات را مبنای ملاک عمل خود قرار می‌دهد و از هر گونه تفسیر سلیقه‌ای دوری می‌کنند زیرا در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد؛ البته ممکن است انتقاداتی به نحوه انتخاب حسابرس‌ها وجود داشته باشد.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اعتراض سازمان شهرداری و دهیاری‌ها به احیای سازمان مجتمع‌های ایستگاهی مترو، گفت: هنوز قانون سقف ۱۴ سازمان در شهرداری‌ها ابلاغ نشده و قوانینی برای شورا ملاک عمل است که در مجلس به تصویب رسیده باشد.

تقی‌پور در خصوص آخرین وضعیت انتخابات هیات رئیسه شورای شهر تهران، گفت: به طور قانونی باید قبل از ۱۲ شهریور ماه این انتخابات برگزار می‌شد که اعضا تصمیم‌گیری کردند که در شهریور این انتخابات برگزار شود.

وی در پاسخ به این پرسش آیا کاندیدای سخنگویی شورای شهر تهران در سال سوم است؟ گفت: بنده خودم کاندیدا نیستم اما اگر نظر جمع این باشد که من را در این مسئولیت قرار دهند، از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی‌کنم .