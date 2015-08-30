حج می تواند زمینه و بستر جدیدی برای همکاری ایجاد کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادقی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض در جلسه ای که بعد از ظهر روز گذشته (شنبه) به مناسبت ورود سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت به مدینه منوره در هتل اثیر الذهبی مدینه برگزار شد گفت: بدون تردید ایران و عربستان به عنوان دو کشور بزرگ و تأثیر گذار در منطقه و جهان اسلام می توانند در شرایط امروز نقش بزرگی در هدایت امور و رفع کاستی های موجود ایفا کنند و حج به عنوان سمبل و مظهر وحدت و عنصر وحدت بخش بدور از حساسیت های موجود می تواند زمینه و بستر جدیدی برای هماهنگی و همکاری دو کشور ایجاد نماید و به عنوان یک عنصر مثبت و سازنده مبتنی بر همکاری به سایر حوزه های روابط دو جانبه تعمیم یابد.

وی طی سخنانی به شرایط امروز منطقه اشاره کرد و گفت: همانگونه که استحضار دارید منطقه و جهان اسلام با شرایط جدیدی مواجه است.

وی افزود: بخشی از این بحران ها بدلیل سوء تدبیر و بخش دیگر نتیجه مستقیم عملکرد بدخواهان جهان اسلام است که با طراحی انواع توطئه ها، قاطبه جهان اسلام را از طریق دامن زدن به اختلافات هدف قرار می دهند.

سفیر ایران در عربستان ادامه داد: در این میان نباید از گروه سومی غافل شد که بدلیل سوء فهم و برداشت های نادرست از دین اسلام با دست زدن به فعالیت های افراطی و تروریستی از طریق کشتار و نفوذ بیگانه در صدد مخدوش کردن چهره رحمانی دین اسلام هستند،این افراد با برداشت غلط خود از دین اسلام و شیوه نادرست خود و با انجام اقدامات شنیع و ضد انسانی و نیز با دامن زدن به اختلافات مذهبی بدنبال ایجاد تشنج و جنگ های مذهبی در قالب تقابل شیعه و سنی هستند که این امر وحدت جهان اسلام را تضعیف و زمینه را برای فعالیت رژیم صهیونیستی و سایر دشمنان جهت بهره برداری سوء و دامن زدن به اختلافات هموار می سازند.

صادقی اضافه کرد: بدون تردید بر این امر مهم واقف هستید که ایران و عربستان به عنوان دو کشور بزرگ و تأثیر گذار در منطقه و جهان اسلام می توانند در شرایط امروز منطقه نقش بزرگی در هدایت امور و رفع کاستی های موجود ایفا کنند، کما اینکه تقارب و نزدیکی این دو کشور در دوره های گذشته در چارچوب هماهنگی منجر به تقویت یکپارچگی در جهان اسلام و نیز مانع سوء استفاده بدخواهان شد.

وی بیان کرد: مزایای ناشی از توسعه و تقویت روابط ایران و عربستان در دوران گذشته نتایج و دستاوردهای قابل توجهی داشته است که به حوزه های مختلف تعمیم یافته که نمی توان به سادگی از آن عبور کرد و بهبود مناسبات ایران و عربستان در پرتو همکاری های همه جانبه در قالب به رسمیت شناختن اختلافات و تکیه بر اشتراکات که به مراتب بیشتر از اختلافات است در چارچوب گفتگوهای جدی و سازنده و جهت دار می تواند منجر به عبور از موانع و حساسیت های موجود شود و با تجدید خاطرات خوب روابط گذشته در قالب بهره گیری از تجربیات موجب انتفاع دو کشور و نیز جهان اسلام شود.

سفیر ایران در ریاض اظهار کرد: حج به عنوان سمبل و مظهر وحدت و عنصر وحدت بخش بدور از حساسیت های موجود می تواند زمینه و بستر جدیدی برای هماهنگی و همکاری دو کشور ایجاد نماید و به عنوان یک عنصر مثبت و سازنده مبتنی بر همکاری، به سایر حوزه های روابط دو جانبه تعمیم یابد.

وی به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران حج امسال اشاره کرد و گفت: رهنمود های معظم له به عنوان منشور اصلی و راهگشای مشکلات و دشواری ها می تواند در این زمینه نقش بسزایی ایفا نماید. معظم له در این دیدار تأکید داشتند که حج مظهر وحدت اسلامی است. رنگ ها، پوست ها، ملیت ها، شناسنامه ها و مذاهب مختلف در کنار هم و مثل هم طواف می کنند، سعی می کنند، با هم در عرفات و مشعر وقوف می کنند، این وحدت خیلی چیز مهمی است، همدلی اسلامی مظهر واقعی همدلی و همزبانی در حج است، نه فقط برای ملت ایران بلکه برای همه ملت های مسلمان جهان و برای همه امت اسلامی است و لعنت خدا بر آن کسانی که سعی کردند حقیقت امت اسلامی را از ذهن ها دور کنند و مسلمان ها را به اصناف گوناگون تقسیم کنند و ملیت ها را در مقابل عظمت امت اسلامی بزرگ کنند و ملت ها را از هم جدا کنند در حالی که امت اسلامی مهم است، عظمت متعلق به امت اسلامی است و خدای متعال رحمتش را بر امت اسلامی نازل می کند و حج مظهر تشکیل امت اسلامی و مشتی نمونه خروار است. از همه جا و همه راه های دور مسلمان ها در کنار هم جمع می شوند و چه فرصت بزرگی است که با هم حرف بزنند با هم همدلی کنند و دردهای یکدیگر را بشنوند و اظهار همدردی با یکدیگر کنند و این موقعیت در کجا غیر از حج پیش می آید؟

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان یکی از مسائل اجتماعی حج را مسأله وحدت دانست و عنوان کرد: امیدوارم با توجه به رهنمودهای الهام بخش مقام معظم رهبری ، تدابیر ریاست محترم جمهوری، مدیریت هوشمندانه نماینده رهبر معظم انقلاب در امور حج و زیارت و تلاش های بی شائبه ریاست محترم سازمان حج و زیارت، حج سالجاری همانند سالهای گذشته با تعاون و همکاری همه دست اندرکاران بویژه روحانیون و مدیران محترم کاروان ها حجی موفق بدون کمترین حاشیه ای باشد تا بتواند نقش مؤثری در برقراری وحدت و همدلی در جهان اسلام ایفا نموده و نیز زمینه همکاری سازنده ایران و عربستان را در سایر حوزه های روابط فراهم سازد.

وی در پایان گفت: بدون تردید خدمت رسانی به زائران بیت الله الحرام در این سرزمین مبارک شرف عظیمی است که همگی به آن مفتخریم و از خداوند مسئلت داریم این توفیق را به ما عطا نماید تا خدمتگزاران صادق و امینی برای حجاج عزیز و محترم باشیم.