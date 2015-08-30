هفته دولت در فارس به میتینگ سیاسی تبدیل نشود

به گزارش خبرنگار مهر، غلام مهدی حق دل ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری مراسم بزرگداشت هفته دولت شهیدان رجایی و باهنر در جمع خبرنگاران، تأکید کرد: دولت برای همه ما عزیز است و به همین دلیل با شوق و اشتیاق در این مراسم شرکت کردهایم اما متأسفانه گروهی این مراسم را تبدیل به میتینگ سیاسی کردهاند.
وی تصریح کرد: ستاد آقای روحانی و یا شورای مشورتی همه در جای خود نیکو و پسندیده است اما نه اینکه در مراسمی که برای تقدیر از دولت گرفتهشده رفتاری غیر از اعتدال داشته باشند.
رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه سیاسی کاری بزرگترین آفت در استان فارس است، گفت: سیاسیکاری باعث شده که امروز استان فارس نه توان جذب سرمایهگذار داشته باشد و نه اشتغال جدید ایجاد شود درحالیکه همگان به داشتههای فارس آشنایی کامل دارند.
حق دل تأکید کرد: درحالیکه استان فارس در بحث اشتغال و دیگر شاخصههای توسعهای با مشکلات فراوانی مواجه است و همگان باید به یاری استاندار و دولت برای رفع این مشکلات بشتابیم گروهی همچنان به دنبال سیاسیکاری هستند.
وی بابیان اینکه انتخاب یک نفر بهعنوان نماینده شوراهای استان برای سخنرانی در مراسم بزرگداشت هفته دولت باید با هماهنگی انجام میشد، گفت: عزیزی به نمایندگی از شوراها در این مراسم سخنرانی کرده که برای همگان قابلاحترام است اما برای انتخاب یک نماینده باید با شورای استان و یا شهر شیراز مشورت گرفته میشد.
حق دل تأکید کرد: اینکه گروهی به دنبال انتخاب رئیس برای شورا باشد کار درستی نیست زیرا باید به رأی مردم احترام گذاشت همانگونه خودشان شعار توجه به رأی مردم را سرمی دهند.
رئیس شورای شهر شیراز تصریح کرد: شعار دولت فعالیتهای فراجناحی است اما متأسفانه در استان فارس همچنان حرکتهایی وجود دارد که جلسه مربوط به هفته دولت را با تشکر از شورای اصلاحات برگزار کنند.
وی یادآور شد: امروز تمامی فعالیتهای عمرانی در شهر شیراز توسط شورا و شهرداری انجام میشود و دولت در عمل هیچ کاری برای عمران شهر انجام نداده اما مهم این است که همدلی و اتحاد را حفظ و تنها به فکر توسعه و آبادانی شهر و استان باشیم.
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