به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی صبح امروز با حضور در ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات سیار ایران، پروژه های مربوط به تلفن همراه شبکه اپراتور همراه اول را افتتاح کرد.

وی با تاکید بر لزوم بومی سازی خدمات ارزش افزوده تلفن همراه گفت: باید محصولات نرم افزاری و سخت افزاری در داخل کشور تولید شود.

وی با اشاره به مهاجرت نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که طی سال گذشته معکوس شده است، ادامه داد: بر اساس آمار دانشگاه شریف هم اکنون بسیاری از نخبگان حوزه فناوری اطلاعات که پیش از این به خارج مهاجرت کرده بودند، به داخل کشور بازگشته و در شرکت های جانبی حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار شده اند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر پیشرفت نرم افزاری در این حوزه در مورد لزوم رقابت سالم میان اپراتورهای تلفن همراه، خاطرنشان کرد: با رقابت تخریبی مخالفیم و باید کیفیت و تعادل در حوزه تعرفه خدمات رعایت شود.

وزیر ارتباطات اجرای طرح جابجایی اپراتورها بدون تغییر شماره را از جمله طرح هایی عنوان کرد که می تواند رقابت واقعی را میان اپراتورهای تلفن همراه عملیاتی کند و گفت: همچنین پروژه اپراتورهای مجازی می تواند باعث رقابت، نوآوری و تحول در حوزه تلفن همراه شود.

گلایه از پوشش جاده ای تلفن همراه

وزیر ارتباطات با اشاره به سرمایه گذاری صورت گرفته در حوزه تلفن همراه شبکه اپراتور همراه اول گفت: آینده خوبی پیش روی این اپراتور است، چراکه این اپراتور پیشرو تنها به پوشش شهری کفایت نکرده و پوشش شبکه جاده ای و روستایی را نیز مد نظر قرار داده است.

واعظی با بیان اینکه در دنیای فعلی جاده اصلی و فرعی دیگر معنایی ندارد، ادامه داد: باید بستری فراهم شود که تمامی مردم در تمام نقاط ایران بتوانند از موبایل استفاده کنند و اپراتوری پیشرو خواهد بود که این اولویت را مد نظر قرار دهد.

وی با اشاره به پوشش ۸۷ درصدی شبکه همراه اول در روستاها، گفت: این آمار از نظر ما قابل قبول است اما بسیاری از روستایی ها این را نمی پذیرند و از پوشش جاده ای نیز گلایه دارند.

وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای شبکه ملی اطلاعات بر مبنای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و تحقق حقوق شهروندی، گفت: با گسترش شبکه های ارتباطی و اجتماعی در داخل کشور، اپراتورها می توانند سرمایه گذاری مناسبی در این حوزه داشته باشند.

وی با بیان اینکه در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات، اپراتورهای موبایل باید سرویس دهی کنند، گفت: با توجه به مشکلات توسعه ای شبکه مخابرات کشور، امید ما به سمت اپراتورهای موبایل است که می تواند نقش تکمیل کننده شبکه ملی اطلاعات را ایفا کنند.

اجرای رجیستری گوشی تلفن همراه

وزیر ارتباطات در مورد ثبت گوشی های وارداتی به کشور در شبکه تلفن همراه گفت: هم اکنون در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این موضوع بررسی شده و دو جلسه نیز در این زمینه برگزار شده است.

وی با بیان اینکه هنوز تصمیم گیری نهایی در زمینه زمان اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل قبل از ورود به کشور انجام نشده است، افزود: اما دو نماینده از وزارت ارتباطات در این کمیته حضور دارند و به زودی تصمیم گیری در این زمینه انجام می شود.

وی اجرای طرح ثبت گوشی های وارداتی را جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه و نیز کشف گوشی های مسروقه عنوان کرد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه وضعیت سرویس دهی و کیفیت شبکه همراه اول بهتر شده است، گفت: در سال گذشته و در مقطعی به دلیل نوسازی این شبکه مردم با مشکلاتی در سرویس دهی و پوشش شبکه همراه اول مواجه بودند که ما از مردم خواستیم صبور باشند. هم اکنون آمار نشان می دهد وضع بهتری در شبکه همراه اول برقرار است و تمام موارد مربوط به این شبکه به صورت آنلاین تحت کنترل سرویس های نظارتی همراه اول قرار دارد تا خدمات با کیفیت به مشترکان عرضه شود.

وی با اشاره به کمبود شماره گذاری تلفن همراه (نامبرینگ) گفت: دو هفته قبل و به درخواست دو اپراتور همراه اول و ایرانسل، دو بلوک ده میلیون شماره ای به این دو اپراتور تعلق گرفته است.

بررسی حق السهم دولت از محل فروش اپلیکیشن ها

واعظی با تاکید بر حمایت از تولید اپلیکیشن های تلفن همراه گفت: در کمیسیون تنظیم مقررات، در حال بررسی طرحی هستیم تا سازوکاری برای تعیین حق السهم دولت از محل فروش اپلیکیشن ها با تاکید بر در نظر گرفتن سود شرکتهای تولید کننده و نیز اپراتورها اندیشیده شود.

وی گفت باید هم تولید کنندگان و هم اپراتورها در این زمینه منفعت داشته باشند. همچنین اپراتورهای موبایل به دنبال قرارداد با دانشگاه ها برای افزایش سهم محتوای داخلی در این بخش هستند.

ایران در بین چهار کشور ارزان در تعرفه اینترنت

وزیر ارتباطات در مورد قیمت اینترنت موبایل گفت: تعرفه اینترنت ایران جزء ۴ کشور ارزان در دنیا است.

وی با اشاره به اینکه کشوری را نمی شناسم که اینترنت رایگان ارائه دهد، گفت: بر اساس آمارهایی که اتحادیه جهانی مخابرات داده است، اینترنت ایران نه تنها در منطقه و آسیا بلکه در اروپا نیز جزء اینترنت ارزان محسوب می شود.

ودایع مشترکان همراه اول باقی می ماند

وزیر ارتباطات در مورد ودایع مشترکان سیم کارتهای دائمی همراه اول که نزد این اپراتور است، گفت: با اجرای طرح ترابردپذیری تلفن همراه، ودایع مشترکان تلفن همراه اول همچنان به نام این مشترکان باقی می ماند و مشترکان از این بابت نباید نگران باشند.

وی گفت: در اجرای این طرح مشترک با تغییر اپراتور خود، می تواند از خدمات اپراتور دیگر استفاده کند اما این به معنای آن نیست که دیگر ودایع این مشترکان منتقل می شود.

به گزارش مهر، با حضور وزیر ارتباطات، استاندار تهران و دکتر معتمدی وزیر اسبق ارتباطات و معاونان این وزارت خانه، ده پروژه همراه اول با سرمایه گذاری ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال صبح امروز افتتاح شد.