ایجاد پنج هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا متقی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با رسانه ها افزود: از این تعداد طرح دو هزار و ۳۰۰ مورد با اعتبارات بانکی و مابقی با اعتبارات امدادی اجرایی شده است.
وی بیان کرد: در این زمینه در مجموع ۴۵۰میلیارد ریال در استان هزینه شده است.
متقی گفت: یکی از اولویت های مستمر این نهاد کمک به نیازمندان، توانمندسازی و خودکفایی مددجویان در زمینه کار و اشتغالزایی است.
وی افزود: اجراي طرحهاي خوداشتغالي و ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي خانوادههاي نيازمند، با اتخاذ سياستهاي مؤثر و كارآمد، در رأس اهداف و برنامههاي كميته امداد قرار دارد که نتیجه آن استقلال اقتصادي خانواده ها است.
مدیرکل کمیته امداد استان تعداد افراد آموزش دیده در زمینه اشتغال را ۱۸ هزار و ۴۳۲ نفر عنوان کرد و گفت: در همین زمینه برای ۶۴۰ نفر کاریابی صورت گرفته که در راستای آموزش و کاریابی برای مددجویان بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
وی گفت: به زودی جشن خودکفایی ۱۸۰۰ خانوار مددجوی تحت حمایت برگزار میشود.
متقی یادآور شد: تاکنون شش هزار خانوار مددجوی این نهاد در استان به خودکفایی رسیده اند.
متقی در ادامه یکی از مهمترین برنامههای کمیته امداد را بحث فرهنگی و تعالی فکری خانواده های مددجو عنوان کرد و گفت: آموزش خانواده با محوریت مسائل دینی و کمک به دانش آموزان و دانشجویان برای تحصیل بهتر، از جمله برنامههای اولویتدار کمیته امداد است.
وی تکیه بر مشارکتهای مردمی را بسیار مهم دانست و گفت: تنها ۱۵درصد از کمک کمیته امداد به مددجویان از محل کمکهای مردمی است و مابقی از محل اعتبارات دولتی است که ما باید تلاش کنیم تا با جلب و توسعه مشارکت های مردمی جای رقم مشارکت مردمی را با ۸۵ درصد کمکهای دولتی تغییر دهیم.
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