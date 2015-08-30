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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۰۵

در دو سال گذشته؛

ایجاد پنج هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد

ایجاد پنج هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج - مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: در دوسال گذشته بیش از پنج هزار شغل برای مددجویان این نهاد ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا متقی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با رسانه ها افزود: از این تعداد طرح دو هزار و ۳۰۰ مورد با اعتبارات بانکی و مابقی با اعتبارات امدادی اجرایی شده است.

وی بیان کرد: در این زمینه در مجموع ۴۵۰میلیارد ریال در استان هزینه شده است.

متقی گفت: یکی از اولویت های مستمر این نهاد کمک به نیازمندان، توانمندسازی و خودکفایی مددجویان در زمینه کار و اشتغالزایی است.

وی افزود: اجراي طرحهاي خوداشتغالي و ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي خانواده‌هاي نيازمند، با اتخاذ سياستهاي مؤثر و كارآمد، در رأس اهداف و برنامه‌هاي كميته امداد قرار دارد که نتیجه آن استقلال اقتصادي خانواده ها است.

مدیرکل کمیته امداد استان تعداد افراد آموزش دیده در زمینه اشتغال را ۱۸ هزار و ۴۳۲ نفر عنوان کرد و گفت: در همین زمینه برای ۶۴۰ نفر کاریابی صورت گرفته که در راستای آموزش و کاریابی برای مددجویان بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: به زودی جشن خودکفایی ۱۸۰۰ خانوار مددجوی تحت حمایت برگزار می‌شود.

متقی یادآور شد: تاکنون شش هزار خانوار مددجوی این نهاد در استان به خودکفایی رسیده اند.

متقی در ادامه یکی از مهمترین برنامه‌های کمیته امداد را بحث فرهنگی و تعالی فکری خانواده های مددجو عنوان کرد و گفت: آموزش خانواده با محوریت مسائل دینی و کمک به دانش آموزان و دانشجویان برای تحصیل بهتر، از جمله برنامه‌های اولویت‌دار کمیته امداد است.

وی تکیه بر مشارکت‌های مردمی را بسیار مهم دانست و گفت: تنها ۱۵درصد از کمک کمیته امداد به مددجویان از محل کمک‌های مردمی است و مابقی از محل اعتبارات دولتی است که ما باید تلاش کنیم تا با جلب و توسعه مشارکت های مردمی جای رقم  مشارکت مردمی را با ۸۵ درصد کمک‌های دولتی تغییر دهیم.

کد مطلب 2899410

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