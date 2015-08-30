به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امینازاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به اهمیت توجه به مشکلات این اداره‌کل اظهار داشت: خوشحال هستیم که امروز اداره‌کل ورزش و جوانان استان اصفهان توانست در بین ادارات استانی رتبه نخست را به خود اختصاص دهد و نقش اصحاب رسانه در این موفقیت بسیار چشمگیر بود.

وی درباره انتقادات صورت گرفته پیرامون گرایش مدیران کل ورزش و جوانان استان به موضوع ورزشگاه نقش‌جهان افزود: این انتقاد می‌شود که چرا مدیران کل به حوزه ورزشگاه نقش‌جهان ورود می‌کنند و تمرکز آنها معطوف به این مسئله می‌شود اما مشکلات این ورزشگاه به میزان قابل توجهی در ورزش استان تأثیرگذار بود.

معاون امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان اصفهان تصریح کرد: به هر حال مسئله معارضات و برداشت‌های انجام شده از حساب‌های اداره‌کل، مشکلات بسیاری برای ما ایجاد کرده بود که این موضوع زمینه‌ساز ایجاد مسائل بسیاری برای اداره‌کل شد.

وی بیان داشت: با این حال، ما در کنار مشکلات موجود، تلاش کردیم که فشاری روی مدیریت در حوزه ورزش وارد نشود و مشکلات هیئت‌ها را به گونه‌ای برطرف کردیم که نیاز به حضور مدیرکل در این مسائل نبود.

امینازاد با اشاره به انتخاب اصفهان به عنوان استان برتر کشور گفت: اداره‌کل ورزش و جوانان استان اصفهان توانست با کسب ۱۷ هزار و ۴۰۰ امتیاز، به عنوان استان نخست کشور مطرح شود.

وی اضافه کرد: اصفهان در سال گذشته ۸ درصد در زمینه ورزشکاران سازمان یافته رشد داشته و امیدوار هستیم که این موفقیت در ادامه نیز تداوم داشته باشد.