  1. استانها
  2. اصفهان
۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۴۲

معاون امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان اصفهان:

بخش عمده مشکل معارضان ورزشگاه نقش‌جهان برطرف شد

بخش عمده مشکل معارضان ورزشگاه نقش‌جهان برطرف شد

اصفهان - معاون امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان اصفهان گفت: بخش عمده مشکل معارضان ورزشگاه نقش‌جهان برطرف شد و امروز این مشکل کمتر گریبانگیر ورزش استان اصفهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امینازاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به اهمیت توجه به مشکلات این اداره‌کل اظهار داشت: خوشحال هستیم که امروز اداره‌کل ورزش و جوانان استان اصفهان توانست در بین ادارات استانی رتبه نخست را به خود اختصاص دهد و نقش اصحاب رسانه در این موفقیت بسیار چشمگیر بود.

وی درباره انتقادات صورت گرفته پیرامون گرایش مدیران کل ورزش و جوانان استان به موضوع ورزشگاه نقش‌جهان افزود: این انتقاد می‌شود که چرا مدیران کل به حوزه ورزشگاه نقش‌جهان ورود می‌کنند و تمرکز آنها معطوف به این مسئله می‌شود اما مشکلات این ورزشگاه به میزان قابل توجهی در ورزش استان تأثیرگذار بود.

معاون امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان اصفهان تصریح کرد: به هر حال مسئله معارضات و برداشت‌های انجام شده از حساب‌های اداره‌کل، مشکلات بسیاری برای ما ایجاد کرده بود که این موضوع زمینه‌ساز ایجاد مسائل بسیاری برای اداره‌کل شد.

وی بیان داشت: با این حال، ما در کنار مشکلات موجود، تلاش کردیم که فشاری روی مدیریت در حوزه ورزش وارد نشود و مشکلات هیئت‌ها را به گونه‌ای برطرف کردیم که نیاز به حضور مدیرکل در این مسائل نبود.

امینازاد با اشاره به انتخاب اصفهان به عنوان استان برتر کشور گفت: اداره‌کل ورزش و جوانان استان اصفهان توانست با کسب ۱۷ هزار و ۴۰۰ امتیاز، به عنوان استان نخست کشور مطرح شود.

وی اضافه کرد: اصفهان در سال گذشته ۸ درصد در زمینه ورزشکاران سازمان یافته رشد داشته و امیدوار هستیم که این موفقیت در ادامه نیز تداوم داشته باشد.

کد مطلب 2899413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شهرام ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام ورزشگاه كي به پايان ميرسه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها