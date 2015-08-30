قهرمانی بدمینتون باز قمی در مسابقات نوجوانان کشور

علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات بدمینتون رنکینگ نوجوانان کشور با قهرمانی یک بدمینتون باز قمی به پایان رسید تا بدمینتون قم بار دیگر شایستگی‌های خود را در معرض نمایش بگذارد.

وی افزود: محمدباقر ترابی که عضو تیم ملی بدمینتون نوجوانان کشورمان است در مسابقات نوجوانان کشور موفق به پیروزی در تمامی مسابقات شد و به مقام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها دست پیدا کرد.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم گفت: ترابی در این مسابقات که روز گذشته در سنندج به پایان رسید و حدود ۱۶۰ ورزشکار در آن حضور داشتند موفق شد مدال طلا را از آن خود کند.

پنجه باشی بیان داشت: این در حالی است که ترابی پیش از این در قالب تیم ملی کشورمان عازم ترکیه شده بود و در مسابقات بدمینتون بین المللی این کشور در برابر حریفانی از کشورهای مختلف به میدان رفت.

وی عنوان کرد: درخشش ترابی در مسابقات رنکینگ کشور تنها بخشی از توانمندی‌های بدمینتون قم است و پیش از این بدمینتون بازان قم در بخش مردان در رده‌های سنی مختلف به عضویت تیم ملی درآمدند و بدمینتون قم سال گذشته در مسابقات معتبر بین المللی دهه فجر نیز نماینده داشت.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم تصریح کرد: در بخش بانوان نیز روندی رو به رشد را دنبال می‌کنیم و در مسابقات لیگ دسته دوم بدمینتون بانوان کشور نیز در حالی به مقام چهارم رسیدیم که با تیمی جوان و جویای نام در آن مسابقات شرکت کرده بودیم.

پنجه باشی افزود: رشد بدمینتون قم در بخش بانوان مستلزم توسعه زیر ساخت‌ها و تلاش برای استعدادیابی در سطح واحدهای آموزشی است.