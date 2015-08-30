شهیدان رجایی و باهنر دولت کریمه را پایه ریزی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر یكشنبه در مراسم بزرگداشت شهدای دولت با بیان اینكه یكی از ویژگی های هر شهید این است كه از آنها درس های زنده و نورانی را یاد می گیریم، گفت: دولت این دو شهید یك دولت كریمه بود.

وی با بیان اینكه دولت كریمه دولتی است كه به اسلام و اهل اسلام عزت دهد، بیان كرد: در دنیای سلطه و استكبار قدرت های شیطانی با تمام قدرت با ایران جنگیدند اما همواره ایران عزیزترین دولت در جهان است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در توضیح این جمله كه چرا ۳۰۰ میلیون مسلمان عرب در دید جهانیان عزتی ندارند، بیان كرد: این عبارت نشان می دهد كه دولت ایران در جهان دولت كریمه است و به همین دلیل در جهان عزت دارد.

آیت الله محمدی با بیان اینكه در سایه دولت كریمه خط نفاق رسوا شد، ادامه داد:پیروان خط نفاق هیچ جایگاهی در دنیا نخواهند داشت.

وی با بیان اینكه قدرت و اعتماد به نفس در جامعه ثمره شجره طیبه است، ادامه داد:قدرت های شیطانی در تلاشند تا دولت كریمه در ایران شكل نگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینكه از مجالس شهدا باید استفاده كرد، بیان كرد: شركت كردن در مراسم شهدا به اندازه شهادت اجر دارد.

آیت الله محمدی با بیان اینكه این دو شهید به دنبال پست و مقام نبودند، افزود: این دو شهید بهترین الگو برای همگان هستند.

وی با بیان اینكه استكبار به دنبال اینست كه خیانت های خود را تكرار كند، عنوان كرد: با هوشمندی های مقام معظم رهبری فكر شوم دشمنان تحقق نخواهد یافت چراكه ملت ایران پیشرفت های خوبی داشته و خواهد داشت.