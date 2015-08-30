نامزدهای عکس جشنواره تئاتر شهر مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا موسوی مسئول بخش مسابقه عکاسی تئاتر جشنواره تئاتر شهر درباره این جلسه گفت: مهمترین جریان بخش عکس، برگزاری داوری زنده آثار است. افرادی که در این بخش شرکت کرده بودند همراه داوران در سالن آمفی تئاتر موزه امام علی (ع) گرد هم آمدند تا برای اولین بار در تاریخ مسابقات عکاسی تئاتر به طور زنده شاهد روند داوری اثر خود باشند.

وی ادامه داد: تمامی شرکت کنندگان در سکوت کامل به صدای داوران، بیان نظراتشان درباره هر عکس و بالا آمدن و پایین رفتن امتیازات هر عکس گوش فرا دادند.

وی با تشریح مراحل داوری گفت: پس از اتمام ارزیابی تمامی آثار رسیده به این مسابقه، شرکت کنندگان از سالن بیرون رفتند تا داوری نهایی آثار به صورت مخفی انجام شود. به این ترتیب تمامی شرکت کنندگان کاندیداهای این بخش را شناختند اما هیچ کس از آثار برگزیده جشنواره مطلع نبودند.

موسوی متذکر شد: در این مرحله ۷ عکاس به عنوان نامزدهای بخش مسابقه عکس انتخاب شدند که متشکل از مریم ملک، سمانه جویا، پریناز آل آقا، ساناز دریایی، ساینا قادری، حسین اسماعیلی و مسعود میرمیری می شوند.

وی تعداد عکس های رسیده و شرکت کنندگان در این بخش را ۳۲۰ قطعه عکس از ۷۸ عکاس اعلام کرده و یادآور شد نفرات اول تا سوم این بخش در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.

چهارمین جشنواره تئاتر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از ۲۶ شهریور تا ۲ مهر ماه ۱۳۹۴ در سالن های تئاتر تهران و در هشت بخش برگزار می شود.